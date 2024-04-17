تكنولوجيا: رصد هاتف Oppo A60 في منصة جوجل بلاي قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف المتوسطة Oppo A60، ولقد ظهر الهاتف في منصة جوجل بلاي إستعداداً للإعلان المرتقب.

ينضم Oppo A60 قريباً لسلسلة هواتف Oppo A المتوسطة، ويأتي بعد إصدار الشركة الحالي Oppo A59 الذي أطلق في شهر ديسمبر من العام الماضي، إلا أن هاتف A60 لن يدعم تقنية 5G على عكس الإصدار السابق.

ولقد رصد A60 في منصة جوجل بلاي التي كشفت عن بعض التفاصيل حول هذا الإصدار، حيث يأتي بمعالج Snapdragon 680.

أيضاً ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وتدعم الشاشة دقة عرض 720 في 1604 بيكسل، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14 وواجهة ColorOS 14.

كما كشفت منصة “TUV Rheinland” عن أن هاتف A60 يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.9، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0.

المصدر