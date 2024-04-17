تكنولوجيا: تحديث WhatsApp يجلب ميزة فلاتر المحادثات لدعمك للبحث عن الرسائل بآداء أسرع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تطبيق الواتس اب مؤخراً عن ميزة فلاتر المحادثات التي تدعم المستخدمين في البحث بآداء أسرع عن الرسائل المطلوبة في المحادثات.

تدعم ميزة “chat filters” الجديدة في تطبيق الواتس اب المستخدمين بتصفية المحادثات وفقاً لمعايير مختلفة، حيث تقدم الميزة ثلاثة من الفلاتر لتصفية المحادثات والتي تظهر إلى أعلى قائمة المحادثات لدعم المستخدم بتجربة أسرع لتصفية الرسائل بنقرة واحدة.

ويمكن فلترة الرسائل المطلوبة بين الكل، أو الرسائل الغير مقروءة أو تصنيف رسائل المجموعات، ومن المقرر أن يكشف إختيار الكل عن كافة الرسائل، بينما يحدد إختيار الفلتر الثاني الرسائل الغير مقروءة، بينما يعمل الإختيار الثالث على تصفية المحادثات في مجموعات الدردشة.

ويؤكد فريق العمل في تطبيق الواتس اب على أن هذه الميزة ستدعم المستخدمين في الوصول بسلاسة إلى المحادثات المطلوبة، ومن المقرر أن تتوفر فلاتر المحادثات لكافة المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

المصدر