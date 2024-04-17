تكنولوجيا: Marshall تكشف عن سماعة الرأس Major V بعمر شحن أكثر من 100 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Marshall عن سماعة الرأس Major V التي تنطلق بعمر شحن يصل إلى أكثر من 100 ساعة، كما أطلقت سماعة Minor V اللاسلكية.

تنطلق سماعات Marshall الجديدة بتصميم يدعم المستخدمين بتجربة أفضل في الإستماع للموسيقى بآداء أسرع، مع عمر شحن أطول.

وتأتي سماعة Major V بزر ‘M’ مخصص يدعم المستخدم في تخصيص التجربة الصوتية، بتصميم مستوحى من منتجات Marshall، كما تقدم الشركة سماعات Major V وMinor IV بتصميم يبرز العلامة التجارية بشكل أفضل بلغة تتضمن توقيع العلامة التجارية مع شعار الشركة.

وتدعم سماعة Major V عمر شحن يستمر أكثر من 100 ساعة من التشغيل اللاسلكي، ويدعم زر “M” تخصيص بعض المهام عبر البرمجة وضبط إعدادات معادل الصوتيات، أو تنشيط المساعد الرقمي، كما يمكن ضبط الزر لتنشيط سريع لخدمة Spotify.

أيضاً تتميز سماعة Major V بدعم تقنية البلوتوث LE، كما تدعم السماعة جودة أعلى في الصوتيات، مع إتصال أكثر إستقراراً، وأيضاً إتصال لاسلكي في نطاق أكبر، مع مزامن أكثر كفاءة للصوتيات، كما تدعم Major V الشحن اللاسلكي.

أيضاً تقدم شركة Marshall سماعة Minor IV بتصميم داخل الأذن، بحجم صغير يقدم تجربة مريحة للإستماع للموسيقى لفترات طويلة.

وتقدم السماعة عمر تشغيل يصل إلى 7 ساعات، ويصل عمر الشحن مع الحافظة إلى أكثر من 30 ساعة من التشغيل.

أيضاً تدعم Minor IV الشحن السريع، حيث يمكن شحن السماعة بشكل كامل خلال 1.1 ساعة، بينما يستغرق شحن الحافظة ساعتين، وتدعم السماعة تقنية البلوتوث LE، والشحن اللاسلكي.

وتتوفر سماعات Marshall Major V وMinor IV للطلب المسبق اليوم على أن يبدأ الشحن في 23 من أبريل.

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