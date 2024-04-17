تكنولوجيا: ‏Razer تقدم لوحة المفاتيح الميكانيكية الجديدة BlackWidow V4 Mini HyperSpeed

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Razer لوحة المفاتيح BlackWidow V4 Mini HyperSpeed، وهي لوحة مفاتيح ميكانيكية لاسلكية بنسبة 65 بالمئة بسعر 899 يوان (حوالي 124 دولارًا أمريكيًا) على موقع JD.com.

تعتبر لوحة المفاتيح هذه مثالية للاعبين الذين يفضلون تصميمًا مدمجًا لتوفير مساحة المكتب أو زيادة إمكانية النقل.

تأتي BlackWidow V4 Mini HyperSpeed ​​مثبتة مسبقًا مع مفاتيح Razer Touch البرتقالية من الجيل الثالث. وتتميز هذه المفاتيح اللمسية بضغط تشغيل يبلغ 50 جرامًا، ونقطة تشغيل 2.0 ملم، ومسافة انتقال للمفتاح تبلغ 3.5 ملم، مما يوفر توازنًا بين الاستجابة والتعليقات أثناء الكتابة والألعاب.

تتميز لوحة المفاتيح أيضًا بتصميم كامل المفتاح قابل للتبديل السريع، مما يسمح لك بتخصيص مفاتيح المفاتيح الخاصة بك بسهولة دون لحام.

وللحصول على مظهر جمالي مذهل، تتميز لوحة المفاتيح BlackWidow V4 Mini HyperSpeed ​​بأغطية مفاتيح Razer’s Ghost Pudding. تم تصميم أغطية المفاتيح هذه بتصميم أكثر شفافية وجوانب شفافة بلورية، والتي تنشر تأثيرات الإضاءة Chroma RGB بشكل جميل.

توفر Razer BlackWidow V4 Mini HyperSpeed ​​خيارات اتصال متعددة، بما في ذلك تقنية Razer HyperSpeed ​​اللاسلكية و Bluetooth 5.0 والاتصال السلكي من النوع C.

علاوةً على ذلك، تتميز Razer HyperSpeed ​​باتصال منخفض زمن الوصول للاستمتاع بألعاب سلسة، بينما تتيح لك تقنية Bluetooth الاتصال بأجهزة متعددة.

تدعم لوحة المفاتيح أيضًا وظيفة HyperSpeed ​​المتعددة الأجهزة من Razer، مما يتيح لـ USB واحد توصيل كل من لوحة المفاتيح وفارة Razer المتوافقة.

تتميز BlackWidow V4 Mini HyperSpeed ​​بعمر بطارية طويل، يدوم حتى 200 ساعة بشحنة واحدة (بدون تفعيل تأثيرات إضاءة Chroma).

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