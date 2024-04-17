شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شنتشو 18.. الصين تستعد لإطلاق سفينة فضاء مأهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الماهول الصينية، اليوم الأربعاء، نقل المجموعة المكونة من سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-18" وصاروخ حامل من طراز "لونج مارش- 2 إف" إلى منطقة الإطلاق على أن يتم إطلاقها قريبا.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه وفقا لبيان وكالة الفضاء، فإن المرافق والمعدات في موقع الإطلاق الرابض في مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين في حالة جيدة، وسيتم إجراء العديد من فحوصات الوظائف قبل الإطلاق والاختبارات المشتركة على النحو المقرر.

