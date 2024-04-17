شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التلسكوب الصينى العملاق "فاست" يكتشف أكثر من 900 نجم نابض جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد التلسكوب الراديوي الكروي الصيني "فاست" ذو الفتحة البالغ قطرها خمسمائة متر، وهو أكبر تلسكوب راديوي أحادي الطبق في العالم، أكثر من 900 نجم نابض جديد منذ تدشينه في عام 2016.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، أنه وفقا لبيان مشغل التلسكوب الصيني ، تنشأ اليوم النجوم النابضة أو النجوم النيوترونية سريعة الدوران، من النوى المتفجرة للنجوم الضخمة المحتضرة من خلال انفجارات المستعر الأعظم.

وأضافت أن النجوم النابضة تضمنت أكثر من 120 نجما نابضا ثنائيا، وأكثر من 170 نجما نابضا في الملي ثانية، و80 نجما نابضا خافتا ومتقطع النبضات، كما أنه على مدى أكثر من 50 عاما منذ اكتشاف النجم النابض الأول، تم اكتشاف أقل من 3000 نجم نابض في جميع أنحاء العالم، وعدد النجوم النابضة الجديدة التي اكتشفها "فاست" أكثر من ثلاثة أضعاف العدد الإجمالي للنجوم النابضة التي اكتشفتها التلسكوبات الأجنبية خلال نفس الفترة.



وأشارت إلى أن "الدراسة لها آثار مهمة على فهم البقايا الكثيفة للنجوم الميتة في درب التبانة وخصائصها الإشعاعية" كما تعد مراقبة النجوم النابضة مهمة رئيسية لـ "فاست"، الذي يمكن استخدامه لتأكيد وجود إشعاع الجاذبية والثقوب السوداء، والمساعدة في العثور على إجابات للعديد من الأسئلة الرئيسية الأخرى في الفيزياء.



وقال كبير مهندسى جيانغ بنج، أن جميع الموظفين يبذلون قصارى جهودهم لتحسين أداء التلسكوب.. وفي الوقت الحاضر، يبلغ وقت المراقبة السنوي للتلسكوب حوالي 5300 ساعة، ويلعب دورا مهما في الحصاد المستمر لإنجازات البحث العلمي ويقع "فاست" في منخفض كارستي عميق ومستدير في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، وبدأ تشغيله رسميا في يناير 2020 ويُعتقد أنه التلسكوب الراديوي الأكثر حساسية في العالم.