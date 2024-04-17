تكنولوجيا: إطلاق هاتف Polestar Phone في 23 أبريل بعد ظهور إعلان تشويقي جديد يكشف عن التصميم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد سمعنا عن هاتف Polestar Phone ك منذ وقت طويل، والآن، فإن الهاتف على وشك الوصول إلى الاسواق.

سيتم الكشف عن الهاتف الذكي في 23 أبريل في الصين، وهي السوق الرئيسية المقصودة له. ونظرًا لأن شركة السيارات الصينية العملاقة Geely تمتلك كلاً من Polestar وشركة Meizu لصناعة الهواتف الذكية، فإننا نفترض أن هاتف Polestar Phone سيتم تصنيعه بواسطة Meizu، وبالنظر إلى شكله، فمن المرجح أن يعتمد على Meizu 20 Pro أوMeizu 20 Infinity.

لقد تم رصد هاتف Polestar Phone بالفعل في منصة Google Play Console في شهر فبراير، وتم اعتماد الهاتفللبيع في الصين الشهر الماضي؛ وكلتا الخطوتين ضروريتين قبل إطلاقه.

ومع هاتف Polestar Phone، تسير Polestar على خطى Nio، التي أطلقت هاتفها الذكي الخاص العام الماضي.

وبالنسبة لكلاهما، فإن نقطة البيع الرئيسية هي بالطبع التكامل الغني للغاية مع سيارات العلامة التجارية المعنية. والهدف هو جعل القفز من استخدام هاتفك الذكي إلى استخدام سيارتك سلسًا قدر الإمكان.

يكشف الإعلان التشويقي Polestar المنشور على Weibo أن هاتف Polestar Phone سيحتوي على شاشة بنسبة ابعاد 21:9 ودقة 2K+، وإطارات متناظرة رفيعة تبلغ 2.2 مم في كل مكان، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 91.5 بالمئة.

المصدر