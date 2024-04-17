تكنولوجيا: تسريب يكشف ان جهاز OnePlus Pad 2 قادم بمعالج Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن شركة OnePlus تعمل على جهازها اللوحي الرائد، OnePlus Pad 2. وفي منشور اخير على منصة X بواسطة المسرب Max Jambor، تم الكشف عن الإطار الزمني لإطلاق الجهاز اللوحي.

يكشف تحديث جديد من العلامة التجارية عن المعالج الذي سيعمل على تشغيل الجهاز. ووفقًا لـ Jambor، سيأتي جهاز OnePlus Pad 2 مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

حتى الآن، لم تطلق أي من العلامات التجارية جهازًا لوحيًا يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3. وهناك توقعات بأن جهاز Xiaomi Pad 7 Pro قد يحتوي أيضًا على نفس المعالج.

لسوء الحظ، لم تقم الشائعات بتسريب تفاصيل أخرى حول جهاز OnePlus Pad 3. وما هو معروف هو أنه قد يتم الكشف عنه في النصف الثاني من العام. على اي حال، نأمل أن تقوم الشائعات بتسريب المزيد من التفاصيل حول Pad 2 في الأيام المقبلة.

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