شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يحذرون من حدث تبييض المرجان العالمى على الأرض.. يعنى إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحولت الشعاب المرجانية عبر المحيط الأطلسي والهادئ والهندي إلى اللون الأبيض، مع تأكيد حدث التبييض العالمي الرابع في العالم، ويرتبط هذا التغيير في ألوان الشعب الزاهية بتغير المناخ وارتفاع درجات حرارة المحيطات وكذلك انخفاض المد والجزر والتلوث أو التعرض لأشعة الشمس بكثرة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حذر الخبراء من أنه ما لم يتم بذل جهد عالمي لمساعدة المرجان على التعافي من التبيض، فإنه سيتحول إلى اللون الأسود ويموت.



وقال ديريك مانزيلو، منسق مراقبة الشعاب المرجانية في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA): "مع استمرار ارتفاع درجة حرارة محيطات العالم، أصبح ابيضاض المرجان أكثر تواترا وشدة".



يتم تغليف المرجان الصحي بمادة تشبه الطحالب تسمى Zooxanthellae، والتي يعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة.



عندما يصبح المرجان متوترًا جدًا بسبب التغيرات في بيئته، يمكن أن يصبح الغلاف سامًا ويترك المرجان، مما يحوله إلى اللون الأبيض ويتركه عرضة للمجاعة والمرض والموت.



يكشف تقرير نشره المعهد الدولي للشعاب المرجانية (ICRI)، أنه منذ عام 2023، تم تأكيد حدوث ابيضاض جماعي للشعاب المرجانية في 53 دولة وإقليمًا واقتصادًا محليًا على الأقل.



ويشمل ذلك فلوريدا ومنطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بما في ذلك المكسيك والسلفادور وكوستاريكا وبنما وكولومبيا والحاجز المرجاني العظيم في أستراليا ومناطق واسعة من جنوب المحيط الهادئ بما في ذلك فيجي وفانواتو وتوفالو وكيريباتي وساموا، وكذلك البحر الأحمر والخليج الفارسي وخليج عدن.



كما تم تأكيد التقارير عن انتشار التبييض على نطاق واسع عبر أجزاء من غرب المحيط الهندي، بما في ذلك تنزانيا وكينيا وموريشيوس وسيشيل وتروملين ومايوت وقبالة الساحل الغربي لإندونيسيا، حيث تتم مراقبة الشعاب المرجانية من قبل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).



وقال مانزيلو: "من فبراير 2023 إلى أبريل 2024، تم توثيق ابيضاض كبير للشعاب المرجانية في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي لكل حوض محيطي رئيسي".



وأضاف، "عندما تكون هذه الأحداث شديدة أو طويلة بما فيه الكفاية، فإنها يمكن أن تسبب وفيات المرجان، مما قد يؤثر سلبًا على السلع والخدمات التي توفرها الشعاب المرجانية والتي يعتمد عليها الناس في سبل عيشهم."

يمكن أن يؤثر موت الشعاب المرجانية على نطاق واسع على سبل العيش والأمن الغذائي والاقتصادات، بما في ذلك السياحة المحلية وصناعة الصيد التجاري، ومع ذلك، قال الباحثون إنه من المهم أن نتذكر أن تبيض المرجان لا يؤدي دائمًا إلى موت المرجان.

إذا تضاءل الضغط الذي يسبب التبييض، يمكن للشعاب المرجانية أن تتعافى، مما يسمح للشعاب المرجانية بالانتعاش مرة أخرى.