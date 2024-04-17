شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطلق لأول مرة ميزة قائمة التشغيل بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنضم Amazon Music إلى Spotify في البدء في تقديم ميزة قائمة التشغيل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، في الوقت الحالي، يتوفر Maestro في الإصدار التجريبي لعدد صغير من مستخدمي Amazon Music في الولايات المتحدة على iOS وAndroid.

سيرى الأشخاص الذين تم تضمينهم في الإصدار التجريبي Maestro على الشاشة الرئيسية بعد التحديث إلى أحدث إصدار من التطبيق، يمكنهم أيضًا الوصول إلى الأداة من خلال الضغط على زر علامة الجمع لإنشاء قائمة تشغيل جديدة.



وتكمن الفكرة في استخدام مطالبات اللغة الطبيعية لإنشاء أي نوع من قوائم التشغيل التي يمكن تخيلها. يمكن أن تتضمن مطالباتك الأصوات والأنشطة والعواطف وحتى الرموز التعبيرية، و تقترح أمازون أنك قد تطلب من Maestro إنشاء قائمة تشغيل من الأغاني التي تبدو مثل الرموز التعبيرية للروبوت (وفي هذه الحالة من المحتمل أن تسمع مجموعة من مقطوعات Daft Punk).

وتتضمن المطالبات الأخرى التى تقترحها الشركة الحزن "