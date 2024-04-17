شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جهود TikTok لحجب البيانات الأمريكية تجميلية إلى حد كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ عام 2022، بذلت TikTok جهدًا هائلاً ومكلفًا لعزل عملياتها في الولايات المتحدة وبيانات المستخدمين الأمريكيين عن شركتها الأم الصينية، ByteDance، ووصفت تيك توك إعادة هيكلة الشركة، والتي أطلقت عليها اسم مشروع تكساس، بأنها "مبادرة غير مسبوقة مخصصة لجعل كل أمريكي على تيك توك يشعر بالأمان، مع الثقة في أن بياناته آمنة وأن المنصة خالية من التأثير الخارجي".

ومع ذلك، قال العديد من الموظفين السابقين لمجلة Fortune إن مشروع تكساس هو بدلاً من ذلك "تجميلي إلى حد كبير" وأنهم وزملائهم واصلوا العمل بشكل وثيق مع المديرين التنفيذيين لشركة ByteDance في بكين بعد تنفيذ الخطة.

وكان أحد الجوانب الرئيسية لمشروع تكساس الذي سمي بهذا الاسم لأن المقر الرئيسي لشركة Oracle، "الشريك التكنولوجي" لـ TikTok، في أوستن هو نقل جميع بيانات المستخدم الأمريكية إلى البنية التحتية السحابية لشركة Oracle. ( وفقًا لموقع Texas Monthly ، لا يوجد أي من خوادم البيانات السحابية الخاصة بشركة Oracle في الولاية فعليًا.) وبموجب شروط مشروع تكساس، ليس من المفترض أن تغادر بيانات الأمريكيين الولايات المتحدة على الإطلاق، ولا يمكن لموظفي ByteDance في الصين الوصول إليها.

ومن الناحية العملية، كانت البيانات أقل عزلة مما دفع TikTok المستخدمين والسياسيين إلى الاعتقاد، وفقًا لتقارير Fortune ، ووصف إيفان تورنر، الذي عمل في تيك توك كعالم بيانات بين أبريل وسبتمبر 2022، "سلسلة قيادية خفية" تم فيها إعادة تعيينه على الورق إلى مدير في سياتل لكنه واصل تقديم التقارير إلى المديرين التنفيذيين في الصين.

وقال لمجلة فورتشن إن تيرنر كان يرسل كل أسبوعين أو نحو ذلك جداول بيانات تحتوي على بيانات عن مئات الآلاف من المستخدمين الأمريكيين إلى العاملين في شركة ByteDance في بكين . وأضاف أن جداول البيانات تضمنت أسماء المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين IP والمعلومات الجغرافية والديموغرافية، وتم استخدامها لتحديد كيفية تطوير خوارزمية TikTok لتشجيع المستخدمين على أن يكونوا أكثر نشاطًا في التطبيق.

وتزعم موظفة سابقة أخرى، كاتي بوريس، أن TikTok لم تكن مستقلة تمامًا عن ByteDance، ورفعت بوريس، الرئيسة السابقة لتسويق الأعمال في TikTok، دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة التمييز في فبراير، زاعمة أنها طُردت من عملها لأن كبار مسؤوليها في بكين لم يعتبروها رزينة بما فيه الكفاية.

و تزعم الدعوى القضائية التي رفعها بوريس، والتي تمت الإشارة إليها في تقرير Fortune ، أن المديرين التنفيذيين لشركة ByteDance بدأوا في ممارسة المزيد من السيطرة على عمليات TikTok اليومية في عام 2020 ونظموا اجتماعات نصف شهرية بقيادة رئيس ByteDance، وتزعم الدعوى أنه "على الرغم من محاولاتها للظهور بشكل مستقل، فإن قرارات الإدارة والأعمال اليومية لـ TikTok جاءت مباشرة من الإدارة العليا لشركة ByteDance في الصين"

ويمكن أن تضيف هذه الادعاءات المزيد من الوقود إلى جهود الكونجرس المستمرة لحمل ByteDance على بيع TikTok ، وفى مارس صوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة لصالح حظر "تيك توك" ما لم تنفصل عن شركتها الأم ، ولم ينظر مجلس الشيوخ بعد في مشروع القانون.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، Shou Zi Chew، مرارًا وتكرارًا على استقلال الشركة عن ByteDance، وقال تشيو في مثوله أمام الكونجرس عام 2023: “خلاصة القول هي أن هذه البيانات الأمريكية يتم تخزينها على الأراضي الأمريكية من قبل شركة أمريكية يشرف عليها موظفون أمريكيون.

في مقابلات مع مجلة Fortune ، وصف موظفون سابقون آخرون المخاوف بشأن اتصالات TikTok بـ ByteDance بأنها مبالغ فيها ومتجذرة في كراهية الأجانب. (على سبيل المثال، أثناء جلسة الاستماع الأخيرة التي عقدها تشو في الكونجرس ، سأل بعض أعضاء الكونجرس عما إذا كان منتسبًا إلى الحزب الشيوعي الصيني تشيو مواطن سنغافوري). وقال أحد المديرين السابقين إن مشروع تكساس ونظيره الأوروبي، مشروع كلوفر، قاما بعمل "فارق كبير" في حجب بيانات الأميركيين والأوروبيين.

وقال الموظف السابق: "لا أستطيع التحدث عن قرارات القيادة، ولكن فيما يتعلق بمجموعة التكنولوجيا، فقد تم القيام بالكثير لتحديدها"، وقال جاكوب والاش، الذي عمل في فريق حلول الأعمال العالمية في TikTok من 2020 إلى 2022، إن ممارسات جمع البيانات في TikTok لا تقل إثارة للقلق عن ممارسات Meta أو Google أو Amazon.

ومع ذلك، ليس هذا هو التقرير الأول الذي يشير إلى أن أوصاف TikTok لمشروع تكساس تبالغ في تقدير درجة انفصال عمليات TikTok في الولايات المتحدة عن تلك الموجودة في الصين. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في يناير أن مشروع تكساس بدأ بشكل غير رسمي في التراجع عن بعض قواعد مشاركة البيانات الخاصة به في ربيع عام 2023 .

وفقًا لتقرير المجلة ، أصدر المديرون تعليمات للموظفين المقيمين في الولايات المتحدة بمشاركة البيانات مع زملائهم في أماكن أخرى في الشركة بما في ذلك مع موظفي ByteDance، وفي عام 2022، أفاد موقع BuzzFeed News أن موظفي ByteDance في الصين تمكنوا من الوصول بشكل متكرر إلى بيانات المستخدم الأمريكية على الرغم من أن التقرير أشار إلى أن معظم هذه الحالات كانت في الواقع في خدمة هدف مشروع Texas المتمثل في الحد من قدرة موظفي ByteDance الصينيين على الوصول إلى بيانات الأمريكيين. .

عندما سئل المتحدث باسم TikTok، مايكل هيوز، عن التعليق، وجه موقع The Verge إلى منشور X طويل ردًا على تقرير Fortune "كل ما تم الاستشهاد به في هذه المقالة يستند إلى معلومات سابقة لإنشاء [US Data Security، قسم مشروع تكساس] ويعتمد على افتراءات من أفراد ليس لديهم إمكانية الوصول أو الاطلاع على ممارسات خصوصية البيانات وأمانها.