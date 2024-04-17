تكنولوجيا: هاتف Realme Narzo 70 الجديد قادم قريبًا مع ظهور المزيد من الإعلانات التشويقية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Realme مؤخرًا هاتف Narzo 70 Pro 5G الذكي في الهند، والذي يتميز بتصميم جذاب ومعالج Dimensity 7050.

وقد أثارت العلامة التجارية إطلاق هاتف Narzo جديد من خلال منصة X، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك إضافة أخرى إلى سلسلة Narzo 70.

يوضح الإعلان التشويقي الذي تم نشره أن هاتف Narzo القادم سيوفر تجربة سريعة. في حين يشير إعلان تشويقي آخر إلى أن الجهاز سيصل مع دعم الشحن السريع. فمع دقائق من الشحن، سيعمل الهاتف لبضع ساعات.

يحتوي Narzo 70 Pro على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 واط. ومن غير الواضح ما إذا كان الهاتف القادم سيوفر إمكانيات شحن أسرع من هاتف Narzo 70 Pro.

على اي حال، علينا الانتظار للحصول على المزيد من الإعلانات التشويقية لتأكيد اسم الهاتف.

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