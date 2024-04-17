شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يضيف علامة مائية للصور المصممة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقرير حديث نشره موقع engadget أن منصة سناب شات ستضع علامة مائية على المحتوى من الصور الذى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعى، والذى يتم حفظه فى ألبوم الكاميرا أو تصديره، وهى أحد الحلول الذى يتوسع فيها سناب بعد أن أصبح من الصعب بشكل متزايد تحديد ما تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعى مع استمرار تحسن قدرات الأدوات.

وكشف التقرير أن العلامة المائية الخاصة بـSnapchat ستكون على شكل شبح مع بريق بجوارها، ولا يبدو أن هناك أي طريقة للتحكم في مكان ظهور الأيقونة (كما هو معتاد مع العلامات المائية)، لكننا سنعرف المزيد عندما يضيف Snapchat الميزة قريبًا.

وتتبع إضافة علامة AI للصور المرئية خارجيًا خطوات Snapchat لتصنيف المحتوى داخل التطبيق، وهناك أداة التوسيع التي تنشئ تأثير الصورة المصغرة، ولها رمز لامع للإشارة إلى أنها إحدى ميزات الذكاء الاصطناعى، ثم هناك ميزة الأحلام، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل صور السيلفى إلى صور خيالية تحول شخصيتهم إلى هويات جديدة، أي شخص يتلقى صورة الحلم يحصل أيضًا على بطاقة سياق تشرح استخدام الذكاء الاصطناعي فيها.