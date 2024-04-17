شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعد لاستكشاف تيتان أكبر أقمار زحل فى 2028 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت وكالة ناسا على الضوء الأخضر لإرسال مركبة هبوط تشبه الطائرة بدون طيار لاستكشاف تيتان، أكبر أقمار كوكب زحل البالغ عددها 146 قمرًا.

أعلنت الوكالة مستهدفة الإطلاق فى يوليو 2028، أنها تستطيع الآن إكمال التصميم النهائى لـ Dragonfly وهى طائرة عمودية بحجم مركبة المريخ سيتم استخدامها لاكتشاف "العمليات الكيميائية قبل الحيوية الشائعة فى كل من تيتان والأرض المبكرة قبل تطور الحياة".

وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فمن المقرر أن تصل الطائرة بدون طيار ذات الثمانية مراوح إلى تيتان في عام 2034، حيث ستطير إلى العشرات من "المواقع الواعدة" لتوصيف مدى صلاحية بيئة تيتان للسكن والبحث عن أي علامات تشير إلى وجود حياة على سطح القمر.

والقمر الغني بالعضوية سيساعد الغلاف الجوي الأكثر كثافة لتيتان (حوالي أربعة أضعاف الغلاف الجوي للأرض) الطائرة العمودية على "القفز" لمسافة تصل إلى خمسة أميال مرة واحدة في يوم تيتان الكامل (16 يومًا أرضيًا).

ومن المتوقع أن تغطي Dragonfly أكثر من 108 أميال على مدار مهمتها التي تستغرق 32 شهرًا، وهي مسافة أكبر من جميع مركبات المريخ والأرض والقمر التابعة لناسا مجتمعة.

وتقدر وكالة ناسا أن تكلفة دورة حياة الطائرة العمودية ستبلغ 3.35 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف النفقات المتوقعة عندما تم الإعلان عن المشروع في عام 2019.

وقال نيكي فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية في بيان صحفي لناسا: إن Dragonfly هي مهمة علمية مذهلة تحظى باهتمام مجتمعي واسع، ونحن متحمسون لاتخاذ الخطوات التالية في هذه المهمة، كما أن استكشاف تيتان سيدفع حدود ما يمكننا القيام به بالطائرات العمودية خارج الأرض.