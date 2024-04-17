شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يبدأ اختبار خوارزمية جديدة لخلاصة الاشتراكات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع يوتيوب أنه يختبر خلاصة الاشتراكات المخصصة الاختيارية على الهاتف المحمول، حيث يعمل الموقع، باستمرار ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدمين، غالبًا ما تكون هذه الاختبارات متاحة لفترة محدودة ولمجموعة صغيرة فقط من الأشخاص.

وفي هذا الإطار، يجب أن يكون العرض الاختياري "الأكثر صلة" بخلاصات الاشتراكات متاحًا لمستخدمي يوتيوب المحددين.

إذا كنت أحد المستخدمين الذين تم اختيارهم للتجربة، فيمكنك تحديد الشريحة أو الصورة الرمزية التي تشير إلى "الأكثر صلة" ويجب تحديث خلاصتك تلقائيًا لعرض المحتوى من الاشتراكات التي تشاهدها كثيرًا، أو التي تفاعلت معها مؤخرًا.

نظرًا لأن هذه ميزة اختيارية، ستظل خلاصة الاشتراكات العادية هي الإعداد الافتراضي، لذلك لا داعي للقلق بشأن إفساد التجربة لخلاصتك في حالة عدم رغبتك في أن تكون جزءًا منها.

يشير يوتيوب إلى أن التجربة يتم طرحها لنسبة صغيرة من المشاهدين على الهاتف المحمول، علاوة على ذلك تقول الشركة أنه سيتم توسيع مدى توفر الميزة بناءً على التعليقات الواردة من المستخدمين.