تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن ذاكرة LPDDR5X بسرعة 10.7 جيجابت في الثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري عن إصدارها الجديد من الذاكرة LPDDR5X التي تنطلق بسرعة 10.7 جيجابت في الثانية لدعم تقنية الذكاء الإصطناعي.

انطلقت ذاكرة LPDDR5X العشوائية، وهي أسرع ذاكرة في العالم تستهدف دعم تقنية الذكاء الإصطناعي في الأجهزة المحمولة والخوادم.

وتأتي الذاكرة بترقية عن ذاكرة LPDDR5X السابقة التي تقدم سرعة 8.5 جيجابت في الثانية، كما تتخطى سرعة ذاكرة LPDDR5T المميزة بسرعة 9.6 جيجابت في الثانية والتي قدمت من SK Hynix العام الماضي.

ولقد جاءت ذاكرة LPDDR5X الجديدة بتحسينات في الآداء بنسبة 25% مقارنة بإصدار X السابق من سامسونج، أيضاً لا تقتصر الترقية في الآداء على السرعة فقط، حيث ترتكز رقاقة الذاكرة الجديدة على دقة تصنيع 12 نانومتر، أي أن الرقاقة تتميز بحجم أصغر.

أيضاً مع الحجم الأصغر للذاكرة تأتي سعة أكبر بنسبة 30%، ولقد أكدت سامسونج على أن هذه التحسينات في الذاكرة تستهدف تعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي.

من جانب أخر تدعم الرقاقة خفض إستهلاك الطاقة بنسبة 25%، كما تدعم نمط الطاقة المنخفض لتمديد عمر البطارية في الأجهزة المحمولة، ومن المقرر أن تبدأ سامسونج في الإنتاج الضخم لذاكرة LPDDR5X المميزة بسرعة 10.7 جيجابت في الثانية في النصف الثاني من هذا العام.

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