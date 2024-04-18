شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تطبيق OneNote لنظام Apple Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Microsoft إصدارًا من OneNote مصممًا للتشغيل على سماعة الرأس Apple Vision Pro، حيث يمكن استخدام التطبيق لكتابة المذكرات والملاحظات والدفاتر الرقمية، وهناك خيارات لمزامنة المحتوى مع OneDrive للوصول إليه عبر منصات متعددة، ويمكن أيضاً حماية الملاحظات بكلمة مرور، وفقاً لموقع macrumors.

ويعمل OneNote on Vision Pro بدون استخدام اليدين أو باستخدام لوحة مفاتيح وماوس متصلين، فى المستقبل، تخطط Microsoft لإضافة دعم لبرنامج Copilot والمصادقة الثنائية وإدراج الصور من الكاميرا أو تطبيق الصور.

ويمكن تنزيل OneNote من متجر تطبيقات visionOS اعتبارًا من اليوم، وهو يعمل مع الحسابات الشخصية وحسابات العمل التي لا تتم إدارتها بواسطة مؤسسة، وأتاحت Microsoft العديد من تطبيقاتها على Vision Pro، بما في ذلك Teams وWord وExcel وPowerPoint وOutlook.

كانت هناك شكاوى في الأيام الماضية حول Vision Pro على Reddit من المستخدمين الذين يعانون من الصداع المستمر وإجهاد العين والألم بسبب وزن الجهاز، لكن حالف بعض المستخدمين الحظ مع الأشرطة المعدلة ومنتجات الطرف الثالث، بينما لا يواجه أشخاص آخرون مشكلة مع سماعات الرأس وخيارات النطاق الافتراضية.

رفضت شركة Apple التعليق على شكاوى العملاء، ووجهت MarketWatch إلى إرشادات المستخدم الخاصة بها، وتوصى شركة أبل بأخذ قسط من الراحة من سماعة الرأس كل 20 إلى 30 دقيقة خلال فترة التأقلم، والتوقف عن استخدام سماعة الرأس عند الشعور بالتوعك، ولا توصي شركة Apple الأشخاص الذين يعانون من إجهاد العين أو الصداع أو الألم بمواصلة استخدام الجهاز.