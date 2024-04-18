شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح مرشحات الدردشة للسماح للمستخدمين بالعثور على الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت واتساب، منصة الاتصالات المملوكة لشركة ميتا، مؤخرًا عن مرشحات الدردشة، وهى ميزة جديدة مصممة لتعزيز تجربة المستخدم من خلال تبسيط عملية البحث عن الرسائل، ووفقا للرئيس التنفيذى لشركة ميتا مارك زوكربيرج، فإن تقديم هذه الميزة يهدف إلى تقليل الوقت الذى يقضيه المستخدمون في التنقل عبر محادثاتهم للوصول إلى محادثات محددة.

وظهرت الحاجة إلى فلاتر الدردشة مع تزايد استخدام تطبيق واتساب لمزيج من الاتصالات الرسمية والشخصية، لذلك يهدف هذا التحديث إلى السماح للمستخدمين بتحديد موقع المحادثات التي يبحثون عنها بسرعة دون متاعب التمرير عبر صندوق الوارد الخاص بهم بالكامل.

كيف تستخدم مرشحات دردشة واتساب؟

للوصول إلى هذه الميزة، يجب على المستخدمين أولاً التأكد من تحديث تطبيق واتساب الخاص بهم إلى الإصدار الأحدث، ثم النقر على المرشحات الثلاثة – الكل، وغير المقروءة، والمجموعات – في الجزء العلوي من قائمة الدردشة للتمكن من تصفية محادثاتهم بناءً على احتياجاتهم الخاصة.

ويعرض مرشح "الكل" جميع سلاسل الدردشة، كذلك يعرض مرشح "غير مقروءة" فقط تلك الرسائل التي لم يتم فتحها أو التي تم وضع علامة عليها كغير مقروءة، وسيقوم مرشح "المجموعات" بإدراج جميع الدردشات الجماعية، بما في ذلك تلك الموجودة داخل مجتمعات واتساب.

مع تزايد شعبية مجموعات واتساب وإدخال مجتمعات واتساب، أصبحت القدرة على التنقل بسرعة إلى المحادثات الجماعية أو المجموعات الفرعية مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يديرون تفاعلات جماعية متعددة.

طرح مرشحات دردشة واتساب

من المقرر أن يبدأ طرح مرشحات الدردشة عالميًا، بدءًا من اليوم، ويجب على المستخدمين الذين يتوقون للاستفادة من هذه الميزة الجديدة تحديث تطبيق واتساب الخاص بهم عبر متجر Google Play أو App Store للتأكد من أن لديهم الإصدار الأحدث.

من خلال تمكين المستخدمين من تصفية محادثاتهم بشكل أكثر فعالية، يهدف واتساب إلى تبسيط تجربة المستخدم، مما يجعلها أكثر ملاءمة وكفاءة في استخدام الوقت لتحديد موقع رسائل معينة بين مجموعة كبيرة من الاتصالات.