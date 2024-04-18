شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات بسيطة لإيقاف تشغيل مكبر صوت وحدة التحكم فى PS5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الميزات الإبداعية المدمجة فى وحدة التحكم DualSense الخاصة بـPlayStation 5، بما فى ذلك مكبر صوت صغير يستخدم غالبًا لإضافة طبقة من الانغماس فى ألعاب معينة.

ومع ذلك إذا كنت منزعجًا من وحدة التحكم أو إذا كنت تحاول فقط تقليل الضوضاء أثناء نوم الأشخاص، فربما يمكنك بالفعل تعطيل هذه الميزة تمامًا.

وفى هذا التقرير نستعرض كيفية إيقاف تشغيل مكبر صوت وحدة التحكم DualSense على جهاز PS5 الخاص بك..

1- اضغط على أيقونة ترس الإعدادات من الشاشة الرئيسية لجهاز PS5.

2- اختر الملحقات من القائمة التالية.

3- حدد خيار وحدة التحكم (عام) .

4- قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق "سماعة التحكم"، ثم اسحب مفتاح التبديل إلى اليسار لتعطيل الصوت من السماعة.