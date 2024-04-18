شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى؟ كيفية تعيين تنبيه اهتزاز مخصص لجهة اتصال على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح جهاز أيفون لك تعيين تنبيه اهتزاز وإنشاء أصوات ونغمات رنين مخصصة للتنبيهات النصية والمكالمات الهاتفية لشخص ما في تطبيق جهات الاتصال الخاص بك للتعرف على الوقت الذي يتصل فيه شخص معين بك أو يرسل لك رسالة نصية، دون الحاجة حتى إلى النظر إلى شاشة iPhone.

يمكن أن يكون تلقي تنبيه لمسي للمكالمات و/أو الرسائل الواردة مفيدًا إذا كنت في بيئة هادئة، ويمكن أيضاً أن يكون تنبيه الاهتزاز المخصص مفيدًا إذا كان جهاز iPhone الخاص بك في وضع صامت في جيبك وأنت حاليًا في اجتماع.

اتبع هذه الخطوات لإعداد تعيين تنبيه اهتزاز مخصص لجهة اتصال على iPhone

1- قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال على جهاز iPhone الخاص بك.

2- حدد جهة اتصال من القائمة.

3- اضغط على "تحرير" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

4- اضغط على نغمة الرنين أو نغمة النص، اعتمادًا على نوع الاهتزاز الذي سترتبط به.

5- اضغط على اللمس.

6- حدد اهتزازًا مخصصًا ضمن القائمة القياسية، أو اضغط على "إنشاء اهتزاز جديد" ضمن "مخصص". إذا اخترت الخيار الأخير، فانقر على الشاشة لإنشاء نمط اهتزاز، وعندما تصبح راضيًا عنه، انقر فوق حفظ.

7- اضغط على نغمة الرنين أو نغمة النص في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة للعودة.

8- اضغط على تم في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، ثم اضغط على تم مرة أخرى.