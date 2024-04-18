شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أربع مزايا جديدة لكاميرا iPhone 16 Pro.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستوفر تشكيلة iPhone 16 Pro من أبل، التى سيتم طرحها هذا العام، مزايا جديدة مثل شاشات أكبر وزر التقاط مخصص، ومن المتوقع أيضًا العديد من التحسينات الملحوظة على أجهزة الكاميرا في iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max فيما يلي أربعة ميزات جديدة لكاميرا iPhone 16 Pro:

كاميرا فائقة الاتساع مطورة

وفقًا لتقارير متعددة سيحصل كل من iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل هذا العام، وسيمثل هذا تحسنًا كبيرًا عن الكاميرا فائقة الاتساع الحالية بدقة 12 ميجابكسل في iPhone 15 Pro.

ومن المفترض أن يعنى التغيير أن الكاميرا فائقة الاتساع فى iPhone 16 Pro أفضل بكثير فى معظم مواقف التصوير، لكن بشكل خاص فى البيئات منخفضة الإضاءة، وستوفر الصور أيضًا المزيد من التفاصيل والألوان المحسنة، في حين ستوفر الدقة المتزايدة أيضًا مرونة إضافية في التحرير والمعالجة اللاحقة.

قد تعني الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل في iPhone 16 Pro أيضًا تحسينات كبيرة لتسجيل الفيديو المكاني، وتعتمد هذه الميزة على مزيج من العدسات الرئيسية والواسعة للغاية، ومع العدسة فائقة الاتساع الجديدة بدقة 48 ميجابكسل، من الممكن أن يتمكن iPhone 16 Pro من تسجيل الفيديو المكاني بدقة 4K حاليًا، ويمكن لجهاز iPhone 15 Pro تسجيل الفيديو المكاني بدقة 1080 بكسل فقط.





تكبير بصري موسع

حاليًا، يستخدم iPhone 15 Pro Max تصميمًا جديدًا للكاميرا رباعية الأبعاد يفتح إمكانيات التكبير البصري 5x والتكبير الرقمي 25x ومع تشكيلة iPhone 16، ستقوم Apple بتوسيع كاميرا رباعية الأبعاد التي تمت ترقيتها إلى iPhone 16 Pro الأصغر أيضًا، وهذا يعني أن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max سيوفران تقريب بصري 5x على الأقل وتقريب رقمي 25x.

وأشارت إحدى الشائعات غير الواضحة إلى أن iPhone 16 Pro Max سيحتوي على شيء يسمى “مجموعة تقريب طويلة للغاية من المنظار”، وهذا من شأنه أن يتيح تكبيرًا بصريًا أكبر من 5x، ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد الشائعات خارج هذا المصدر الوحيد من العام الماضي.

طلاء مضاد للانعكاس

إحدى المشكلات التي من المحتمل أن يدركها كل مستخدم لكاميرا iPhone جيدًا هي توهج العدسة عند التصوير في بيئات الإضاءة الساطعة، تؤدي هذه المشكلة إلى ظهور انعكاسات داخلية غير متوقعة وتوهج العدسة على الصور، إنها مشكلة في الأجهزة تؤثر على معظم الكاميرات الموجودة في السوق، ولكن يقال إن شركة Apple لديها حل للعمل على iPhone 16 Pro.

وفقًا للشائعات، تختبر شركة Apple تقنية جديدة لطلاء العدسات لجهاز iPhone 16 Pro ويمكن تطبيق هذا الطلاء المضاد للانعكاس على عدسات كاميرا iPhone 16 Pro لتقليل تأثيرات الانعكاسات الداخلية.

ترقية الكاميرا الرئيسية

أخيرًا، يقال إن iPhone 16 Pro سيستخدم مستشعر الكاميرا الرئيسي الجديد من Sony مع تصميم مطور لأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة.

تعمل أحدث تقنيات الاستشعار المكدسة من سوني على فصل الثنائيات الضوئية وترانزستورات البكسل، والتي يتم دمجها عادةً في طبقة واحدة، وهذا يسمح للثنائيات الضوئية نفسها، والجزء الذي يلتقط الضوء فعليًا - أن تكون أكبر بكثير لنفس الحجم الإجمالي للبكسل، وتدعي شركة Sony أن هذا المستشعر يلتقط ضعف كمية الضوء مقارنة بأجهزة استشعار الكاميرا الموجودة.