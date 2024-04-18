شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الإصدار التجريبى الجديد iOS 17.5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر شركة أبل حاليًا iOS 17.5، وهو التحديث الرئيسى الخامس لنظام التشغيل iOS 17 الذى صدر فى سبتمبر الماضى، ويركز iOS 17.5 بشكل أساسى على التغييرات التنظيمية فى الاتحاد الأوروبى، وبعض الميزات الأخرى، وفقاً لموقع macrumors.

ويقدم iOS 17.5 دعمًا لتوزيع التطبيقات المستندة إلى الويب فى الاتحاد الأوروبى، ما يسمح للمطورين بتقديم تطبيقاتهم للتنزيل مباشرةً على مواقعهم الإلكترونية، ويمكن تنزيل التطبيقات من مواقع الويب في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الإصدار التجريبي الثاني.

كما هو الحال مع تغييرات iOS 17.4 التي أضافت أسواق تطبيقات بديلة، تقتصر هذه الوظيفة على iPhone ولا يمكن استخدامها إلا في الاتحاد الأوروبي، ويحتاج المطورون إلى أن يكونوا أعضاء في برنامج Apple Developer لمدة عامين متواصلين أو أكثر ويجب أن يكون لديهم أكثر من مليون عملية تثبيت أولى على iOS فى العام السابق لتقديم تطبيق للتنزيل.

ويشمل الإصدار التجريبى الجديد iOS 17.5 على.. بودكاست

تتميز أداة البودكاست التي يمكن إضافتها إلى الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل بخلفية تتغير اعتمادًا على فن البودكاست الذي يتم تشغيله.

إدارة الأجهزة النقالة

تستطيع حلول MDM فرض إصدار تجريبي أثناء التسجيل التلقائي للجهاز، وتم تصميم التسجيل التلقائي للجهاز لتبسيط الإعداد الأولي للجهاز.

تغييرات الكود

هناك العديد من التغييرات على التعليمات البرمجية في iOS 17.5، وتشير هذه إلى الميزات التي يمكن أن تأتي لاحقًا في الإصدار التجريبي أو عند إطلاق التحديث.

تنبيهات تعقب العناصر التابعة لجهة خارجية

يشير iOS 17.5 إلى دعم أدوات تعقب العناصر التابعة لجهات خارجية، وهي ميزة تعمل عليها Apple منذ العام الماضي.

طورت Apple وGoogle حلاً عبر الأنظمة الأساسية لتنبيهات التتبع غير المرغوب فيها، ويبدو أن iOS 17.5 سيسمح لمستخدمي iPhone بمعرفة متى يكون متتبع الطرف الثالث قريبًا.

صحة بطارية الآيباد

هناك إشارات إلى قائمة صحة البطارية على جهاز iPad، وهي ميزة غير متوفرة حاليًا، هذا ليس خيارًا في النسخة التجريبية حتى الآن، وقد يقتصر على أجهزة iPad الجديدة التي يُشاع أن شركة Apple ستقدمها في شهر مايو.

من المحتمل أن تعرض قائمة Battery Health الحد الأقصى للسعة المتبقية وعدد دورات الشحن، على غرار قائمة Battery Health على iPhone.

ومن المرجح أن تطلق Apple نظام التشغيل iOS 17.5 في أوائل شهر مايو، ومن المقرر إطلاق أجهزة iPad جديدة في شهر مايو، لذلك يمكن أن يتم التحديث فورًا عندما تطلق Apple طرازات iPad الجديدة لأول مرة.