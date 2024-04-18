شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعداد نظام التشغيل Windows 11 بدون حساب Microsoft والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفضل طريقة لاستخدام Windows 11 هى باستخدام حساب Microsoft، حيث يمكنك مزامنة إعدادات مختلفة، واستخدام Microsoft Store لتنزيل التطبيقات، واستعادة Windows باستخدام النسخ الاحتياطية من OneDrive.

وإذا كنت قلقًا بشأن استخدام حساب Microsoft الخاص بك لتتبعك وترغب في إعداد Windows بالطريقة التقليدية باستخدام حساب محلي، فهناك حل بديل لذلك.

يمكنك تعطيل الإنترنت عند الإعداد لتجنب الحصول على صفحة تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft.

وبدلاً من ذلك، يمكنك الآن استخدام تسجيل الدخول لحساب Microsoft زائف أو غير موجود للمطالبة بإعداد Windows 11 باستخدام حساب محلي بدلاً من ذلك.

الخطوة 1: قم بإعداد Windows 11 كما تفعل عادةً، عندما تصل إلى شاشة فتح تجربة Microsoft الخاصة بك، اختر تسجيل الدخول.

الخطوة الثانية: أدخل بريدًا إلكترونيًا مزيفًا، يمكنك كتابة هراء مثل admin، أو استخدم نماذج رسائل البريد الإلكتروني مثل [email protected] و [email protected]. بعد ذلك، اختر التالى.

الخطوة 3: أدخل كلمة مرور خاطئة.

الخطوة 4: ستشاهد مطالبة بعبارة "عفوًا، حدث خطأ ما"، اضغط فوق التالي للمتابعة.

الخطوة 5: سيُطلب منك إعداد Windows باستخدام حساب محلى.

الخطوة 6: ادخل اسمًا وكلمة مرور، وسيتم نقلك إلى الأجزاء النهائية من OOBE.