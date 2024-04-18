شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 Pro Max و iPhone 6s Plus والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركت أبل سلسلة Apple iPhone 14 فى شهر سبتمبر الماضى فى حدث "Far Out" فى كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone14 وiPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين هاتف iPhone 6s Plus كما يلي:iPhone 14 Pro Max
البطارية : li-ion 4323 ميلي أمبير.
الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8
كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2
الكاميرا الأمامية : كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9
مقاس الشاشة : 6.7 inches, 110.2 cm2
دقة الشاشة : 1290 x 2796 pixels
المعالج : Apple a15 Bionic 5 nm
شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) و esim )
أو ( dual esim – international)
هاتف iPhone 6s Plus :
الأبعاد: أبعاده 158.2×77.9×7.3 ملم.
الوزن: يزن 192 جرام.
نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (9.x).
مساحة الشاشة: تصل لـ 5.5 بوصة.
دقة الشاشة: بدقة 1920×1080 بيكسل.
نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD.
الكاميرا: يأتى 12 ميجا بيكسل+5 ميجا بيكسل أمامية.
المعالج: شرائح Apple A9 .
الرامات: رامات 2 جيجا بايت.
الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.
بطارية: بقوة 2915 mAh.
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