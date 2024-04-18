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تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 Pro Max و iPhone 6s Plus

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركت أبل سلسلة Apple iPhone 14 فى شهر سبتمبر الماضى فى حدث "Far Out" فى كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone14  وiPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max،  وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين هاتف iPhone 6s Plus كما يلي:

‏iPhone 14 Pro Max

البطارية : li-ion 4323  ميلي أمبير.

الكاميرا  الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2

الكاميرا الأمامية : كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9

مقاس الشاشة : 6.7 inches, 110.2 cm2

دقة الشاشة :  1290 x 2796 pixels

المعالج : Apple a15 Bionic 5 nm

شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim)  و esim )

أو ( dual esim – international)

 

هاتف iPhone 6s Plus :

الأبعاد: أبعاده 158.2×77.9×7.3 ملم.

الوزن: يزن 192 جرام.

نظام التشغيل:  يعمل بـ iOS (9.x).

مساحة الشاشة: تصل لـ 5.5 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 1920×1080 بيكسل.

نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD.

الكاميرا: يأتى 12 ميجا بيكسل+5 ميجا بيكسل أمامية.

المعالج: شرائح Apple A9 .

الرامات: رامات 2 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.

بطارية: بقوة 2915 mAh.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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