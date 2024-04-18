القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركت أبل سلسلة Apple iPhone 14 فى شهر سبتمبر الماضى فى حدث "Far Out" فى كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone14 وiPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين هاتف iPhone 6s Plus كما يلي:

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 Pro Max و iPhone 6s Plus والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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