تكنولوجيا: هاتف Tecno Camon 30 Premier ينطلق رسمياً برقاقة Dimensity 8200 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Tecno هاتف Camon 30 Premier للمرة الأولى خلال فعاليات مؤتمر MWC 2024، واليوم ينطلق الهاتف رسمياً على أن يتوفر في الأسواق الشهر المقبل.

تبدأ شركة Tecno في طرح هاتف Camon 30 Premier للبيع في بداية شهر مايو، على أن يتوفر في أكثر من 70 سوق في جميع أنحاء العالم.

ويتميز Camon 30 Premier بشاشة LTPO OLED بحجم 6.77 إنش، كما يضم الهاتف عدد 4 من الكاميرات بدقة 50 ميجا بيكسل، والتي تنقسم بين كاميرة سيلفي في ثقب الشاشة وثلاثة من الكاميرات الخلفية تنقسم بين كاميرة واسعة، وأخرى فائقة الإتساع، وكاميرة بعدسات periscope telephoto.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 8200 Ultra، وينطلق بنظام تشغيل Android 14، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 70W، كما يتوفر الهاتف بألوان الأسود والرمادي.

المصدر