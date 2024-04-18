شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح التحدث إلى Gemini من Chrome مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل النقاب عن برنامج الدردشة الآلى Bard فى فبراير من العام الماضى، فى وقت إطلاقه، وتم انتقاد برنامج الدردشة الآلى لارتكابه خطأ فى مقطع فيديو تجريبى، ومع ذلك، مع مرور الوقت، عملت جوجل على برنامج الدردشة الآلي وحسّنت استجاباته، اليوم، ويُطلق على Bard اسم Gemini ويمكنه تقديم مسودات متعددة لمطالبتك، ويتيح لك تعديل إجاباته، والإجابة على مجموعة متنوعة من الأسئلة، وغير ذلك الكثير، الآن، تشير أحدث التقارير إلى أن أداة الذكاء الاصطناعي قد يصبح الوصول إليها أسهل بمرور الوقت، وفقاً لموقع indiatoday.

ووفقًا لتقرير في Android Authority، تعمل جوجل على ميزة جديدة يمكن أن تسهل استخدام برنامج الدردشة الآلي الخاص بها Gemini مباشرة من متصفح الويب Chrome، وتم رصده لأول مرة بواسطة Windows Report، وتشير الشائعات إلى أنه قد يتم قريبًا إضافة اختصار "Chat with Gemini" إلى شريط عناوين Chrome، مما يسهل الوصول إلى Gemini دون الحاجة إلى زيارة موقعه على الويب.

يتم حاليًا اختبار هذه الميزة في Chrome Canary، وهو إصدار Chrome المصمم للمطورين والمستخدمين الأوائل لاختبار التحديثات الجديدة، على الرغم من أنه لا يعمل بعد، فقد يرى مستخدمو Canary خيارًا جديدًا في قائمة شريط العناوين الخاصة بهم ينص على "اكتب gemini للدردشة مع Gemini".

ووفقًا لتقرير في Android Authority، تعمل جوجل على ميزة جديدة يمكن أن تسهل استخدام برنامج الدردشة الآلي الخاص بها، Gemini، مباشرة من متصفح الويب Chrome، وتم رصده لأول مرة بواسطة Windows Report، وتشير الشائعات إلى أنه قد يتم قريبًا إضافة اختصار "Chat with Gemini" إلى شريط عناوين Chrome، مما يسهل الوصول إلى Gemini دون الحاجة إلى زيارة موقعه على الويب.

وفي ملاحظة ذات صلة، سيكون Gemini متاحًا أيضًا في هواتف Google Pixel 8 الذكية قريبًا، حيث أعلنت الشركة مؤخرًا أن نموذج اللغة الموجود على الجهاز (LLM)، Gemini، سيأتي إلى الهاتف الذكي Google Pixel 8، وسيحصل الجهاز قريبًا على Gemini Nano.

ذكرت التقارير أيضًا أن Pixel 8 سيحصل على Gemini Nano في معاينة المطور، والتي ستعمل على تشغيل ميزات مثل Summarize in Recorder وGboard Smart Response، باستخدام ميزة التلخيص الجديدة، يمكن للمستخدمين إنشاء ملخصات نقطية بناءً على التسجيلات الصوتية، والحصول على نظرة عامة أكثر إيجازًا للمحتوى الخاص بهم.

من ناحية أخرى من المتوقع أن توفر ميزة الرد الذكي في Gboard ردودًا ذكية عالية الجودة من خلال مراعاة سياق المحادثة، على الرغم من أنه كان مقتصرًا في السابق على هاتف Pixel 8 Pro، إلا أنه سيكون الآن في متناول جميع مستخدمي Pixel 8.