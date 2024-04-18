تكنولوجيا: سوني تطلق 4 من أجهزة تلفاز Bravia بشاشات Mini-LED وOLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني مؤخراً عن 4 من الإصدارات الجديدة من أجهزة تلفاز Bravia التي تنطلق بشاشات مميزة بتقنية Mini-LED أو إختيارات أخرى بتقنية OLED على أن تتوفر الأجهزة الجديدة بسعر يبدأ من 599 دولار.

تتضمن الإصدارات الجديدة من أجهزة تلفاز سوني جهاز Bravia 9 وهو أعلى إصدار في الأجهزة الجديدة، حيث يأتي بشاشة Mini-LED، وتحسينات في السطوع بنسبة 50% مقارنة بجهاز X95L السابق وذلك بفضل إضاءة mini-LED الخلفية في الشاشة والتي تقدم عمق 22بت، وأجزاء أكثر من التعتيم بنسبة 325%.

وتؤكد سوني على أن الإضاءة الخلفية الجديدة تقدم مستويات سطوع إستثنائية وأيضاً لون أسود غامر بمستوى شاشات OLED لتباين أعلى.

وتتوفر أجهزة تلفاز Bravia 9 بحجم 65، و75، و85 إنش، على أن تنطلق بأسعار تبدأ من 3299 دولار وصولاً إلى 5499 دولار.

أيضاً تدعم أجهزة Bravia 9 تقنية Dolby Vision، مع عدد من أنماط معايرة الصورة تشمل Netflix، وSony Pictures، وPrime Video، مع مستشعر للإضاءة يعمل على ضبط تلقائي للسطوع وفقاً للإضاءة المحيطة.

وللألعاب تدعم سوني الأجهزة بمعدل تحديث 120Hz عند دقة 4k، مع دعم معدل التحديث المتغير، ونمط خاص لضبط تلقائي لسرعة الإستجابة، إلى جانب بعض المميزات التي قدمت في الإصدارات السابقة والتي تشمل قائمة الألعاب، ومميزات خاص بأجهزة PS5.

وتتضمن أجهزة تلفاز Bravia 9 الجديدة من سوني اثنان من منافذ HDMI 2.1 فقط، وفي النظام الصوتي يضم هذا الإصدار مكبرات صوتية 2.2.2 بتقنية “Acoustic Multi Audio Plus”، مع مكبرات صوتية صغير تدعم تحسين توجيه الصوتيات بإتساع أكبر.

أيضاً تتميز الأجهزة بتقنية “Voice Zoom 3” التي تعمل على تنقية الصوتيات في المشاهد التي تتضمن حوار، وتقنية “Acoustic Center Sync” التي تعمل على تحويل أجهزة التلفاز كمكبر صوتي مركزي مع أجهزة ساوند بار المتوافقة من سوني، كما تدعم الأجهزة تقنية Dolby Atmos، ومعايير “IMAX Enhanced”.

من جانب أخر تقدم سوني أجهزة Bravia 8 في الفئة المتوسطة لهذه السلسلة، بأحجام 55، و65، وأيضاً 77 إنش، وسعر يتراوح بين 1999 دولار إلى 3899 دولار.

وتتميز أجهزة Bravia 8 بتقنية W-OLED، بتصميم أكثر نحافة مقارنة بأجهزة A80L السابقة، كما تنطلق أجهزة Bravia 8 بسطوع أعلى بنسبة 10%.

ويأتي هذا الإصدار بالكثير من المميزات المقدمة في أجهزة Bravia 9، والتي تشمل أوضاع معايرة الصورة، ودعم تقنية Dolby Vision، وAtmos، كما تأتي الأجهزة باثنان من منافذ HDMI 2.1، وتدعم أيضاً معدل تحديث 120Hz عند دقة 4k ومعدل التحديث المتغير في الألعاب.

كما قدمت سوني جهاز تلفاز Bravia 7 بمستوى تسعير منخفض في الأجهزة المميزة بتقنية mini-LED، ويأتي هذا الإصدار بتحسينات مذهلة في مستويات السطوع تصل إلى نسبة 790% مقارنة بجهاز X90L السابق.

ويتوفر Bravia 7 بأحجام تتراوح بين 55 إلى 85 إنش، وسعر يبدأ من 1899 دولار وصولاً إلى 3499 دولار في أكبر حجم.

أيضاً تأتي أجهزة Bravia 7 بنفس التصميم المميز لأجهزة Bravia 9 والذي يشمل حامل رباعي، ودعم تقنيات Dolby Vision وAtmos/DTS:X، ومعايرة الصورة بأنماط Prime Video وVoice Zoom 3، إلى جانب دعم مميزات الألعاب مثل معدل تحديث 120Hz عند دقة 4K، ومعدل التحديث المتغير، و ALLM، وقوائم الألعاب.

ويختلف Bravia 7 في دعم أجزاء تعتيم أقل مقارنة بأجهزة Bravia 9 وأيضاً مستوى سطوع أقل مقارنة بهذا الإصدار.

كما يعد Bravia 3 الإصدار الأقل تكلفة في جميع إصدارات سوني الجديدة، وهو من أجهزة التلفاز التي تنطلق بتقنية LED، ويتوفر بالعديد من الإختيارات في الأحجام التي تبدأ من 43 إنش وصولاً إلى 85 إنش، وسعر يبدأ من 599 دولار وصولاً إلى 1799 دولار.

وتدعم أجهزة Bravia 3 تقنية Dolby Vision وAtmos، وتأتي بأنماط معايرة الصورة التي تشمل نمط Prime Video، ولتشغيل الألعاب تقدم سوني هذا الإصدار بمعدل تحديث 60Hz، بينما تغيب ميزة معدل التحديث المتغير عن هذا الإصدار، إلا أن الشاشة تأتي بقائمة الألعاب وALLM لتحسين تجربة الألعاب في أجهزة PS5.

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