شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: أدوات الذكاء الاصطناعى مثل ChatGPT يمكنها إنهاء الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر إيلون ماسك، في منشوره الأخير على X، من ChatGPT بشكل خاص، وشمل فى حديثه برنامج الدردشة من Google أيضا المسمى بـ Gemini (المعروف سابقًا باسم Bard)، وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها إيلون ماسك ChatGPT، فظفتع يحذر الناس من التأثير السلبي للذكاء الاصطناعي بشكل متكرر، وقد وقع أيضًا على خطاب، مع خبراء تكنولوجيا آخرين، يطلبون فيه التوقف مؤقتًا في تطوير الذكاء الاصطناعي لمدة ستة أشهر.

ووفقا لما ذكره موقع "India today"، ظلت المناقشات حول سيطرة الذكاء الاصطناعي (AI) على العالم والتسبب في نهاية البشرية مستمرة منذ أن كشفت OpenAI عن ChatGPT للعالم، فيمكن لروبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي، المعروف باستجاباته الشبيهة باستجابات الإنسان، كتابة الشعر، والتوصل إلى أفكار للمحتوى، وكتابة التعليمات البرمجية، وبينما أثار هذا الأمر حماسة بعض الناس، فإن قسمًا من الناس يشعر بالقلق أيضًا.

كان ماسك يرد على أحد المستخدمين على X يتحدث عن الوعى بالحقيقة وأن الحقيقة قد تكون ذاتية تختلف حسب وجهات النظر البشرية، عندما أبلغ بتصريحاته الأخيرة، حيث كتب: "تخيل الآن إذا تمت برمجة هذا، بشكل صريح أو ضمني، إلى ذكاء اصطناعي فائق القوة، فقد يؤدي ذلك إلى إنهاء الحضارة.. الآن، لا داعي للتخيل، لقد تمت برمجته بالفعل في Google Gemini وOpenAI ChatGPT. "

وعلى الرغم من أن " ماسك " حذر مرارًا وتكرارًا من استخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أنه شارك أيضًا في التكنولوجيا لفترة طويلة، خاصة أنه في ديسمبر من العام الماضي، قدم " ماسك " برنامج الدردشة الآلي الخاص به والمسمى GrokAI للعالم.