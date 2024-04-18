تكنولوجيا: هواوي تكشف النقاب عن هواتف Pura 70 وPura 70 Pro وأيضاً Pura 70 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي عن سلسلة هواتف Pura 70 التي تتضمن الإصدار الرئيسي وPura 70 Pro وأيضاً Pura 70 Pro Plus.

هاتف Huawei Pura 70

تقدم هواوي هاتف Huawei Pura 70 بطول 157.6مم، وشاشة LTPO OLED بحجم 6.6 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، كما تدعم الشاشة دقة عرض 2760 في 1256 بيكسل.

أيضاً يدعم الهاتف طبقة حماية من زجاج “Kunlun Glass”، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو سعة 1 تيرابايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم Pura 70 مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وعدسات متغيرة بين f/1.4-f/4.0، كما تضم الإعدادات اثنان من المستشعرات التي قدمت في إصدار P60 والتي تشمل مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات F/2.2، ومستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/3.4 لدعم تكبير بصري حتى 5 مرات وميزة التثبيت البصري.

كما يضم Pura 70 بطارية بقدرة 4900 mAh، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، والشحن العكسي بقدرة 7.5W، على أن يتوفر محول الشحن السريع في محتوى الصندوق.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام HarmonyOS 4.2، ويتوفر النموذج الرئيسي من Pura 70 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت وسعر 760 دولار، ويتوفر الهاتف بألوان الأحمر، والأزرق، والأبيض إلى جانب اللون الأسود.

هواتف Pura 70 Pro وPura 70 Pro Plus

قدمت هواوي هاتفي Pura 70 Pro وأيضاً Pura 70 Pro Plus بتصميم مختلف في الغطاء الخلفي، كما يتوفر إصدار Plus بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، بينما يأتي إصدار Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

ويتوفر هاتف Pura 70 Pro Plus بميزة الإتصال بالأقمار الصناعية لإرسال رسائل الطواريء على أن يدعم الإتصال بأقمار Beidou وTiantong.

من جانب أخر يتوافق الهاتفين في مواصفات الشاشة، والبطارية، والكاميرات، حيث تأتي الشاشة بتقنية LTPO OLED وحجم 6.8 إنش، ودقة عرض 2844 في 1260 بيكسل، بطبقة حماية متطورة من زجاج Kunlun الذي يرتكز على البازلت، وهي تقنية قدمت في “Mate 60 RS”، وتدعم هذه التقنية في التصنيع الهاتف بتصميم أكثر متانة.

أيضاً تدعم هواوي الهاتفين بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات متغيرة f/1.4-f/4.0، وميزة التثبيت البصري على غرار Pura 70.

كما تقدم هواوي الهاتفين بترقية في كاميرة telephoto التي تأتي بدقة 48 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات F/2.1 وميزة التكبير البصري حتى 3.5 مرة، كما تدعم الكاميرة التثبيت البصري، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 12.5 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

وتدعم كاميرة هاتفي Pro ميزة التركيز التلقائي الفائق في لقطات Macro من مسافة 5سم، ويتميز Pura 70 Pro Plus بتصميم بنقوش في الغطاء الخلفي، على أن يتوفر بثلاثة إختيارات مختلفة في الألوان التي تتأثر بالإضاءة، بينما يأتي Pura 70 Pro بتصميم تقليدي في الغطاء الخلفي.

كما يضم الهاتفين بطارية بقدرة 5050 mAh، ويدعم هاتفي Pro تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 80W، والشحن العكسي بقدرة 20W، وينطلق الهاتفين بنظام HarmonyOS 4.2.

ويتوفر هاتف Pura 70 Pro باللون الأسود، والأبيض إلى جانب اللون البنفسجي بسعر يبدأ من 900 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

بينما ينطلق Huawei Pura 70 Pro Plus بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 1245 دولار، وألوان الأبيض، والأسود والفضي.

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