تكنولوجيا: الكشف عن حجم بطارية هاتف Realme Narzo 70x 5G مع تصنيف IP54

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme أمس أنها ستطلق هاتف Narzo 70x 5G في الهند في 24 أبريل مع دعم شحن بقوة 45 واط دون الكشف عن سعة البطارية، والتي نعرف الآن أنها 5000 مللي أمبير.

يأتي هذا الكشف من Amazon.in، الذي أنشأ صفحة ترويجية على موقعه على الإنترنت لـ Realme Narzo 70x 5G.



وكشف الموقع أيضًا أن الهاتف الذكي سيحصل على تصنيف IP54، وسيحتوي على منفذ USB-C، وسيحتوي على شاشة مثقوبة في المنتصف.

علاوةً على ذلك، فإن سعر هاتف Realme Narzo 70x 5G سيكون أقل من 12000 روبية هندية (145 دولارًا / 135 يورو) وسيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

يمكن أن تظهر المزيد من التفاصيل حول Realme Narzo 70x 5G قبل إطلاقه.

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