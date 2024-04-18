شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يبدو القمر فى سماء الليل؟.. تعرف على درجة إضاءته وعمر دورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيظهر القمر بشكل مضىء اليوم في سماء الليل، حيث تصل إضاءته إلى نسبة 74%، ويبلغ عمر القمر 10 أيام في دورته، وهو في مرحلة القمر الأحدب المتزايدة التي ستصل قريبا بعد 5 أيام فقط إلى مرحلة البدر، التي يكون فيها القمر ممتلىء بالكامل.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، وفي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وفي بعض الأحيان لأخرى يكون مجرد قطعة من الضوء الفضي.

هذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر، وتحدث أثناء دوران القمر حول الأرض، فإنه يمر عبر ثماني مراحل متميزة، منها أربعة أساسية وهى القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير، تكون كل منها بفارق أسبوع تقريبًا.

ستكون مرحلة القمر التالية في أبريل هي "البدر"، وستحدث يوم الثلاثاء 23 أبريل، ثم يدخل القمر إلى مرحلة الربع الأخير في 1 مايو المقبل.