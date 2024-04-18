تكنولوجيا: هاتف Moto E14 قادم ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق هاتف Moto E13 رسميًا في يناير 2023، وتم طرحه للبيع في الشهر التالي، لذلك وفقًا لجدول الإصدار السنوي، فقد تأخرت الشركة بالفعل عن الإصدار التالي.

ومع ذلك، يبدو أن موتورولا تعمل بالفعل على Moto E14، حيث بدأ هذا الإصدار الآن في الحصول على الشهادات اللازمة قبل الإعلان عنه.

تم رصد هاتف Moto E14 في قاعدة بيانات TDRA في الإمارات العربية المتحدة. تؤكد هذه القائمة اسم الهاتف ورقم الطراز الخاص به؛ XT2421-14.

وفي الوقت نفسه، تكشف شهادة TUV Rheinland أن الهاتف سيحتوي على بطارية بسعة 4880 مللي أمبير، والتي يتم تسويقها بسعة نموذجية تبلغ 5000 مللي أمبير.

تم اختبار الهاتف للحصول على هذه الشهادة باستخدام محولات بقوة 10 واط و 15 واط و 20 واط. قد يعني هذا أنه سيدعم الشحن السلكي بقوة 20 واط، ولكن ليس من المؤكد أنه سيحتوي على شاحن في العلبة.

هذه هي كل التفاصيل التي ظهرت الآن حول هاتف Moto E14، ولكن منذ أن بدأت الشهادات، نتوقع أن نسمع الكثير عنها قريبًا.

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