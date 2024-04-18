تكنولوجيا: خدمة خرائط جوجل تقدم الآن تنقل أفضل في محطة شحن السيارات الكهربائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصلت خدمة خرائط جوجل لنظامي Android و Android Auto على تحديث مهم سيفيد سائقي السيارات الكهربائية بشكل كبير على وجه الخصوص.

تتيح الميزات الجديدة التنقل بشكل أفضل إلى محطات شحن السيارات الكهربائية وراحة البال عند التخطيط للرحلات الطويلة.

وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، ستوفر خرائط جوجل تعليمات أكثر دقة حول كيفية العثور على نقاط شحن السيارات الكهربائية.

تقوم خوارزمية الذكاء الاصطناعي بجمع تعليقات المستخدمين، والتي تحتوي على معلومات حول الموقع الدقيق لنقطة الشحن وكيفية الوصول إلى هناك.

من المفترض أن يساعدك ذلك في تحديد موقع الشاحن في موقف سيارات متعدد المستويات، على سبيل المثال. قد يحتوي الوصف أيضًا على معلومات إضافية مثل أوقات الانتظار ونوع القابس المدعوم وما إلى ذلك.

أثناء التنقل، ستتمكن خرائط جوجل قريبًا من اقتراح محطات شحن السيارات الكهربائية القريبة منك أثناء القيادة، اعتمادًا على قابس الشحن الذي تستخدمه ومدى سرعة الشاحن.

يمكن لخرائط جوجل أيضًا التخطيط لرحلات طويلة تتضمن محطات توقف متعددة على طول الطريق.

سيتم اقتراح نقاط شحن السيارة الكهربائية بناءً على مستوى بطارية سيارتك، ومدى سرعة تشغيل أجهزة الشحن وتوافر المنافذ في الوقت الفعلي.

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