شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 23 قمرًا صناعيًا للإنترنت من فلوريدا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق صاروخ Falcon 9 مزودًا بـ 23 قمرًا صناعيًا للإنترنت Starlink من SpaceX من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، حيث عادت المرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 9 إلى الأرض بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق كما هو مخطط له.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، هبطت الطائرة عموديًا على متن سفينة تابعة لشركة SpaceX باسم Just Read the Instructions، والتي كانت متمركزة في المحيط الأطلسي.



كان هذا هو الإطلاق والهبوط الثاني عشر لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، واستمرت المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9 في حمل 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink نحو مدار أرضي منخفض (LEO)، حيث نشرتها هناك بعد حوالي 65 دقيقة من الإقلاع.



كان الإطلاق هو المهمة المدارية التاسعة والثلاثين لهذا العام لشركة SpaceX، والمهمة السادسة والعشرون من عام 2024 المخصصة لبناء شبكة الانترنت Starlink.



تتكون الكوكبة الضخمة حاليًا من أكثر من 5700 قمر صناعي عامل، وسيستمر هذا العدد في النمو في المستقبل.



تمتلك شركة SpaceX الإذن بنشر 12000 مركبة Starlink في المدار الأرضي المنخفض، وقد تقدمت بطلب للحصول على الموافقة لنشر 30000 قمر صناعى أخرى علاوة على ذلك.