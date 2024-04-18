شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس PayPal: الذكاء الاصطناعى سيكون أسوأ لمتخصصى الرياضيات عن الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع بيتر ثيل، المؤسس المشارك لشركة PayPal، أن ظهور الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير أكبر على المهن التي تركز على الرياضيات من تلك التي تعتمد على مهارات الكتابة، وفي مقابلة أجريت معه مؤخرًا في الحلقة الأخيرة من برنامج "Conversations with Tyler" مع تايلر كوين، توقع ثيل أنه في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، ستكون نماذج الذكاء الاصطناعي قادرة على حل جميع المشكلات المقدمة في أولمبياد الرياضيات الأمريكي.

ووفقا لما ذكره موقع "India today"، يمكن لهذا التقدم أن يغير بشكل كبير الطريقة التي يتم بها ممارسة الرياضيات وإدراكها، مما قد يؤدي إلى إزاحة الأدوار والمهن التقليدية في هذا المجال.

قال ثيل: "حدسي هو الأمر أسوأ بكثير بالنسبة إلى المتخصصين في الرياضيات".

أضاف ثيل: "ما أخبرني به الناس هو أنهم يعتقدون أنه في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، ستكون نماذج الذكاء الاصطناعي قادرة على حل جميع مسائل أولمبياد الرياضيات الأمريكي، وهذا من شأنه أن يغير الأمور قليلاً".

تتحدى توقعات ثيل الهيمنة الحالية للرياضيات في العديد من الصناعات، وخاصة عمالقة التكنولوجيا مثل تلك الموجودة في وادي السيليكون.



وقال ثيل: "إذا انتقلت سريعًا إلى وادي السيليكون، على سبيل المثال، في أوائل القرن الحادي والعشرين، فهو متحيز للغاية تجاه المتخصصين في الرياضيات".

وأوضح ثيل إن وادي السيليكون يعاني من التركيز المفرط على مهارات الرياضيات، وغالباً ما يستخدمها كمعيار وحيد للكفاءة.

كما أنه يتساءل عن العلاقة الحقيقية بين البراعة الرياضية وقدرات العالم الحقيقي، "يبدو الأمر كما لو كنت تريد الالتحاق بكلية الطب، حسنًا، نحن نقيم من الناس من خلال الفيزياء وحساب التفاضل والتكامل، ولست متأكدًا من أن هذا يرتبط حقًا ببراعتك كجراح أعصاب، لا أريد حقًا أن يقوم شخص ما بإجراء عملية جراحية لدماغي لإجراء عوامل الأعداد الأولية في رؤوسهم أثناء إجراء العمليات على عقلي".

كما أن وجهة نظر ثيل حول سيطرة الذكاء الاصطناعي على الرياضيات تتحدى وجهات النظر التقليدية حول تأثير الذكاء الاصطناعي، وتحث المجتمع على إعادة النظر في أولوياته، ففي حين أن تأثير الذكاء الاصطناعي على وظائف الكتابة والوظائف الإدارية لا يزال قيد المناقشة، يبدو أن الآثار المترتبة على التخصصات الرياضية قد تكون أكثر وشيكة.

ومن الجدير بالذكر أن بيتر ثيل بدأ حياته المهنية في صناعة التكنولوجيا من خلال المشاركة في تأسيس شركة PayPal في عام 1998، ثم انتقل بعد ذلك إلى العديد من المشاريع الأخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.