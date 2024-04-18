تكنولوجيا: تسريب هاتف Google Pixel 8a في صور جديدة أكثر وضوحًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسرب هاتف Google Pixel 8a مجددًا، وذلك قبل الكشف الرسمي له المتوقع في 14 مايو خلال مؤتمر مطوري I / O السنوي لشركة جوجل.

لقد رأينا مؤخرًا هاتف Pixel 8a بجميع الألوان، لكن تلك الصور لم تكن بأعلى جودة. ومع ذلك، فإن التسريب الجديد يقدم لنا صور عالية الجودة للجهاز القادم بجميع الألوان الأربعة.

سيكون Pixel 8a متاحًا باللون الأسود والأبيض والأزرق والأخضر. سيتم تشغيل هاتف Pixel 8a بواسطة معالج Tensor G3 من جوجل، تمامًا مثل Pixel 8 و Pixel 8 Pro.

ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على شاشة تعمل باللمس بحجم 6.1 بوصة ودقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، بالاضافة إلى ذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت، ومساحة تخزين 128 جيجابايت، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 27 واط.

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