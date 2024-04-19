شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أعضاء مجلس الشيوخ يطالبون إتخاذ إجراءات صارمة ضد المركبات ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعو إثنان من الديمقراطيين البارزين في مجلس الشيوخ إلى زيادة التدقيق في المركبات ذاتية القيادة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) مثل الطيار الآلي في شركة تسلا، بحجة أن التدفق للمركبات الآلية يمثل عوائق على الطرق العامة في السنوات الأخيرة يهدد بتفاقم أزمة السلامة المرورية في الولايات المتحدة، وفقا لتقرير ذا فيرج.

ويقول صانعو السيارات وشركات التكنولوجيا، إن التكنولوجيا يمكن أن تؤدي إلى شوارع أكثر أمانًا، ولكن كان هناك عدد من الحوادث البارزة في السنوات الأخيرة التي شملت مركبات ذاتية القيادة بالكامل ، فضلا عن مئات الحوادث وعشرات الوفيات في المركبات المجهزة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

ويجادل عضوا مجلس الشيوخ، ريتشارد بلومنثال (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) وإد ماركي (ديمقراطي من ولاية ماساتشوستس)، بأن السلطة التنظيمية للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة معرضة لخطر التفوق على التكنولوجيا.

وكتبوا: "لا يمكننا أن نسمح لأنظمة القيادة الآلية جزئيًا بنشر أزمة السلامة على الطرق، ويجب على NHTSA أن تسيطر بشكل صارم على العجلة وأن توجه الشركات المصنعة نحو إعطاء الأولوية للسلامة."



يحثون NHTSA على استخدام سلطة الاستدعاء الخاصة بها لمنع استخدام بعض ميزات مساعدة السائق على طرق معينة، و يقول أعضاء مجلس الشيوخ إن NHTSA أضاعت فرصة لوضع قيود على الطيار الآلي لشركة Tesla في وقت سابق من هذا عندما استدعت الميزة بسبب مخاوف بشأن استخدام السائقين لها على الطرق التي لم يكن من المفترض أن تعمل فيها.

وكتب بلومنثال وماركي في رسالة إلى القائم بأعمال مدير NHTSA صوفي شولمان: "ما زلنا نشعر بالقلق من أن الطيار الآلي، والميزات المشابهة له في المركبات الأخرى، يمكن أن تؤدي إلى زيادة ثقة السائقين وتشتت انتباههم، مما يعرضهم ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر".

ويشيد أعضاء مجلس الشيوخ بـ NHTSA لأمرها العام الدائم اعتبارًا من عام 2021 والذي يتطلب من جميع شركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا تقديم تقارير عن حوادث المركبات ذاتية القيادة والمركبات المجهزة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، لكنهم يرددون صدى العديد من الخبراء في الإشارة إلى أن الصورة التي تقدمها غير كاملة ويجب أن تستكشف الحاجة إلى تقارير أكثر شمولاً من قبل الشركات.

ويقولون مثل السيارة التي تحتوي على مصباح أمامي واحد فقط، لا ترى NHTSA جميع مخاوف السلامة المحتملة التي تواجه السائقين ومستخدمي الطريق، وبالتالي لا يمكنها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم".

ويقدم بلومنثال وماركي عدة توصيات أخرى، بما في ذلك متطلبات زمن الوصول للمشغلين عن بعد، ويحثون NHTSA على إعادة النظر في خطتها للسماح بإطلاق المزيد من المركبات بدون أدوات التحكم التقليدية، مثل عجلات القيادة والدواسات، في إطار برنامج تجريبي جديد.

ويكتبون: "الطرق العامة ليست بيئة رملية يمكن للمصنعين أو المشغلين اللعب فيها، ويجب على الهيئات التنظيمية مثل NHTSA أن تكون حذرة للغاية بشأن توفير مسارات متساهلة على الطريق للمركبات الخطرة".

بلومنثال وماركي ليسا جديدين على هذه القضية . كما دعا المسؤولان في نورث إيسترن إلى إجراء تحقيقات في العلامة التجارية لشركة تسلا لميزة مساعدة السائق من المستوى الثاني على أنها قيادة ذاتية كاملة.