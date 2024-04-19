شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تتوسع فى سنغافورة وتضخ ربع مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، عن توسع الشركة في سنغافورة، مع خطط لاستثمار أكثر من 250 مليون دولار لتنمية مقرها في أنج مو كيو، حيث يعد التوسع الجديد أحدث علامة فارقة في عمل آبل على مدار أربعة عقود من الزمن لتعزيز خلق فرص العمل والتواصل العميق مع المجتمع المحلي، وسيوفر مساحة للنمو وأدوار جديدة في الذكاء الاصطناعي والوظائف الرئيسية الأخرى.

منذ تأسيس أول منشأة لها في سنغافورة عام 1981 مع 72 موظفًا متخصصين في الكمبيوتر الشخصي الشهير Apple II، ازدهرت الشركة إلى فريق يضم أكثر من 3600 موظف، يساهمون في جميع جوانب المنظمة.

وتعد سنغافورة مركزًا حيويًا للعمليات لشركة آبل في المنطقة، حيث تضم أدوارًا مهمة في البرامج والأجهزة والخدمات والدعم، إلى جانب ثلاثة مواقع مزدحمة لمتجر آب ستور.

يتضمن توسع آبل القادم في منطقة أنج مو كيو، والذي من المقرر أن يبدأ البناء في وقت لاحق من هذا العام، ترقية كبيرة لمبنيين متجاورين تم الاستحواذ عليهما في عام 2022، وسيوحد هذا التحسين ثلاث مساحات متميزة لتعزيز التعاون المعزز بين فرق آبل المتنامية.

وسيعمل الحرم الجامعي الموسع، مثل جميع مرافق آبل، بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة، بهدف الحصول على شهادة LEED الذهبية عند الانتهاء، حيث أصبحت آبل محايدة للكربون في عملياتها المؤسسية منذ عام 2020، واستخدمت طاقة متجددة بنسبة 100 بالمائة في جميع منشآتها منذ عام 2018.



