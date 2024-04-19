شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المطالبة بالتحقيق مع جوجل بعد إزالة الروابط الإخبارية فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب تحالف الأخبار ووسائل الإعلام، المعروف سابقًا باسم رابطة الصحف الأمريكية، من الوكالات الفيدرالية الأمريكية التحقيق في إزالة جوجل للروابط المؤدية إلى وسائل الإعلام الإخبارية في كاليفورنيا، ويأتي هذا الإجراء من جوجل ردًا على قانون حماية الصحافة المقترح في كاليفورنيا (CJPA)، والذي سيتطلب منها وشركات التكنولوجيا الأخرى الدفع مقابل الروابط إلى المحتوى الإخباري للناشرين المقيمين في كاليفورنيا.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، أرسل تحالف الأخبار ووسائل الإعلام، الذي يمثل أكثر من 2200 ناشر، رسائل إلى وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية والمدعي العام لولاية كاليفورنيا، تقول إن الإزالة "تبدو أنها إما قسرية أو انتقامية، مدفوعة بمعارضة جوجل لإجراء تشريعي معلق في سكرامنتو".

سيتطلب قانون CJPA من Google ومنصات التكنولوجيا الأخرى الدفع لوسائل الإعلام في كاليفورنيا مقابل الروابط، وقد أقر مشروع القانون المقترح مجلس الولاية العام الماضي.

في تدوينة الأسبوع الماضي للإعلان عن الإزالة، حذر نائب رئيس شراكات الأخبار العالمية في Google، جعفر الزيدي، من أن قانون CJPA هو "النهج الخاطئ لدعم الصحافة".

وقال الزيدي، إن قانون الصحافة المشتركة سيضع صغار الناشرين في وضع غير مؤاتٍ ويحد من وصول المستهلكين إلى بيئة إعلامية محلية متنوعة.

وصفت جوجل إزالة الرابط بأنها اختبار لمعرفة مدى تأثير مشروع القانون على نظامها الأساسي.

يسرد تحالف الأخبار العديد من القوانين التي يعتقد أن جوجل ربما تنتهك عملية الإزالة على المدى القصير، وتشمل الانتهاكات الفيدرالية المحتملة قانون لانهام، وقانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، وقانون لجنة التجارة الفيدرالية.

تستشهد الرسالة الموجهة إلى المدعي العام في كاليفورنيا بقانون أونروه للحقوق المدنية بالولاية، واللوائح المتعلقة بالإعلانات الكاذبة والتضليل، وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، وقانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا (UCL).