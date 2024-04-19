شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Slack تطرح أدوات الذكاء الاصطناعى الخاصة بها للعملاء المميزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت Slack للتو أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لجميع المستخدمين الذين يدفعون، بعد إطلاقها لمجموعة فرعية مختارة من العملاء في وقت سابق من هذا العام، وكانت الشركة تثير هذه الميزات منذ العام الماضى.

وسلاك هى منصة اتصالات للأعمال والشركات مسجلة الملكية طورتها شركة البرمجيات الأمريكية Slack Technologies، و يوفر سلاك العديد من ميزات نمط بروتوكول الدردشة عبر الإنترنت، بما في ذلك غرف الدردشة .

ويقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء ملخصات القناة تلقائيًا لمنح الأشخاص أبرز النقاط الرئيسية للأشياء التي فاتتهم أثناء تواجدهم بعيدًا عن لوحة المفاتيح أو الهاتف الذكي، لتتبع أشياء العمل المهمة ونكات المكتب.

ويقول Slack، إن الخوارزمية التي تولد هذه الملخصات ذكية بما يكفي لسحب المحتوى من الموضوعات المختلفة التي تمت مناقشتها في القناة، وهناك شيء مشابه متاح لسلاسل الرسائل، وهي عبارة عن محادثات أصغر حجمًا بين شخص واحد أو عدد قليل من الأشخاص.

وستقوم الأداة بتلخيص أي من هذه المواضيع في فقرة قصيرة، ويمكن للعملاء أيضًا الاشتراك في ملخص يومي لأي قناة أو موضوع، يتم تسليمه كل صباح.

ويوجد ميزة أخرى مثيرة للاهتمام هي البحث عن المحادثة، حيث تمتد قنوات Slack المتنوعة وقد يكون من الصعب العثور على الدردشة المناسبة عند الضرورة، ويتيح ذلك للأشخاص طرح الأسئلة باستخدام اللغة الطبيعية، حيث تقوم الخوارزمية بالبحث الفعلي.

هذه الأدوات ليست مخصصة للمتحدثين باللغة الإنجليزية فقط، حيث يقدم Slack AI الآن دعمًا للغة اليابانية والإسبانية.