شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok Notes.. تجربة تطبيق جديد مخصص فقط لمشاركة الصور مع التحديثات النصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم TikTok تجربة تطبيق جديد تمامًا مخصص فقط لمشاركة الصور مع التحديثات النصية، يُطلق عليه اسم TikTok Notes، وهو متاح الآن في أستراليا وكندا، وكتبت الشركة في تحديث على X: "نحن في المراحل الأولى من تجربة مساحة مخصصة لمحتوى الصور والنص باستخدام TikTok Notes".



ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، أضافت: "نأمل أن يستخدم مجتمعنا TikTok Notes لمواصلة مشاركة لحظاتهم من خلال مشاركات الصور، سواءً كان توثيق المغامرات أو التعبير عن الإبداع أو مجرد مشاركة لقطات من يوم واحد، فإن تجربة TikTok Notes مصممة لأولئك الذين يرغبون في المشاركة والتفاعل من خلال محتوى الصور.



استنادًا إلى لقطات شاشة متجر التطبيقات، يبدو أن التطبيق، مثل TikTok، سيحتوي على خلاصتين: مخطط زمني "من أجلك" للمحتوى الموصى به بالإضافة إلى موجز "متابعة".



تبدو المنشورات مشابهة جدًا لما تراه أثناء تمرير Instagram: صور فردية أو دوارات لصور متعددة مع تسميات توضيحية طويلة.



انتشرت شائعات حول التطبيق الشبيه بـ Instagram خلال الشهر الماضي حيث اكتشف المهندسون العكسيون مراجع في كود TikTok، وشاهد بعض مستخدمي TikTok أيضًا إشعارات داخل التطبيق حول الخدمة الجديدة في الأيام الأخيرة.