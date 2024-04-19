شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ستبدو شاشة آيفون 17 بلس فى 2025.. تفاصيل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجلب تشكيلة آيفون 17 من آبل، المتوقعة في أواخر عام 2025، تغييرًا مفاجئًا في التصميم، حيث يقترح المحلل الشهير روس يونج شاشة أصغر لجهاز آيفون 17 بلس مقارنة بجهاز آيفون 15 بلس الحالي.

في حين أن الحجم الدقيق لشاشة آيفون 17 بلس لا يزال لغزًا، تشير الشائعات إلى انخفاض كبير عن الشاشة الحالية مقاس 6.7 بوصة، ما قد يمثل هذا تحولًا كبيرًا في التصميم لأجهزة آيفون ذات الحجم الزائد من آبل.

وقدمت سلسلة آيفون 15، التي تم إطلاقها في عام 2023، شاشات أكبر في طرازي بلس وبرو ماكس، لكن بلس افتقرت إلى بعض ميزات العرض مثل معدل تحديث ProMotion 120 هرتز.

لكن التسريبات تشير إلى أن آيفون 17 و17 بلس قد يكونان أول هواتف آيفون غير برو تحصل على شاشات LTPO بمعدل تحديث 120 هرتز، حيث تهدف آبل إلى تحسين التجربة المرئية عبر مجموعة آيفون بأكملها وعدم قصر الميزات على أجهزة آيفون برو الخاصة بها.

قد تتميز سلسلة iPhone 17 أيضًا بترقية كبيرة للكاميرا، يعد الانتقال من كاميرا الصور الشخصية الحالية بدقة 12 ميجابكسل إلى مستشعر ضخم بدقة 24 ميجابكسل بمثابة تحسن كبير في جودة الصورة.

على الرغم من أننا لم نشهد بعد وصول سلسلة آيفون 16 من آبل، إلا أن سلسلة آيفون 17 تبدو مثيرة.