شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محاكى ألعاب Delta المجانى متوفر لأجهزة iPhone مباشرة على متجر تطبيقات Apple والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر محاكي Delta رسميًا على متجر تطبيقات Apple مجانًا ، ومن المفترض أن تتمكن من العثور على متجر Apple الرسمي في العديد من البلدان خارج الاتحاد الأوروبي، إذا كنت تعيش في الاتحاد الأوروبي، فمن المفترض أن يكون متاحًا في سوق تطبيقات AltStore PAL الجديد التابع لجهة خارجية والذي تم إطلاقه للتو .

ويمثل التطبيق أول محاكي ألعاب مهم ومعتمد رسميًا لجهاز iPhone منذ أن بدأت شركة Apple في السماح له ، مع محاكاة واسعة النطاق لوحدة التحكم من نظام Nintendo Entertainment System الأصلي إلى Nintendo 64 (وحتى Sega Genesis، عندما تريد لعب تلك الألعاب الألعاب التي لا تفعلها نينتندو).

وأخبر مطور Delta Riley Testut موقع The Verge عبر البريد الإلكتروني أن التطبيق مطابق للإصدار الذي ظهر لأول مرة مع AltStore PAL، ويتميز التطبيق بأزرار تظهر على الشاشة تعمل على تغيير تخطيطها ومظهرها لتتناسب مع أي نظام تقوم بمحاكاته.

وهو يدعم وحدات تحكم Bluetooth مثل وحدات تحكم Xbox One Series S أو PS5 أيضًا، ويتيح لك التطبيق تخصيص تخطيطها أو تعيين أزرار إضافية لأشياء مثل حالات الحفظ السريع (مما يسمح لك بشكل أساسي بإيقاف اللعبة مؤقتًا وقتما تشاء وتحميلها من تلك النقطة لاحقًا، أو التقديم سريعًا عبر المشاهد السينمائية غير القابلة للتخطي في إحدى الألعاب القديمة أو التدفق اللامتناهي لشعارات بدء التشغيل.

وتعمل Delta أيضًا مع بعض أساليب الإدخال الأكثر غرابة في Nintendo، مثل الجيروسكوب في WarioWare: Twisted! أو عناصر التحكم في الميكروفون في ألعاب Nintendo DS مثل Phoenix Wright: Ace Attorney ("الاعتراض!").

وتتمتع Delta بلمسات أخرى أيضًا، مثل الحصول تلقائيًا على صورة الصندوق لألعابك والقدرة على تخصيص هذا الرسم باستخدام قاعدة البيانات المضمنة أو الصور المخصصة الخاصة بك، ويمكن للمستخدمين استيراد أشكال وحدات التحكم أو إنشاء أشكال خاصة بهم ، كما أنه يدعم تعدد اللاعبين لأنظمة NES وSNES وN64 (ما يصل إلى أربعة لاعبين) بالإضافة إلى بث AirPlay.

وهناك عدد قليل من المحاكيات الأخرى تتفوق على Delta، بما في ذلك واحد يسمى iGBA الذي قام مباشرة بنسخ كود GBA4iOS الخاص بـ Testut ومحاكي NES يسمى Bimmy، و كلاهما لم يدم طويلاً، مع قيام شركة Apple بإزالة iGBA بسبب البريد العشوائي وانتهاكات قواعد متجر التطبيقات وحقوق الطبع والنشر، كما شعر مطور Bimmy بالبرودة في ضوء حملة Nintendo الأخيرة على المحاكيات .

والجديد بالذكر أن تطبيق Testut ليس جديدًا، وأصدر الإصدار 1.0 من Delta في عام 2019 جنبًا إلى جنب مع بديل AltStore الأصلي لكسر الحماية، وهذا يعني أن التطبيق قد مر بالفعل بخمس سنوات من الميزات وتكرارات إصلاح الأخطاء، لذلك من المحتمل أن يكون أحد أفضل تجارب المحاكاة على iPhone لفترة من الوقت.