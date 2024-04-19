شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن دمج تذكيرات Google Keep مع المهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الوقت يمر سريعًا قبل إنجاز ما هو مخطط له يوميا للكثير من الأشخاص، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بعض الأشخاص ينسون جميع المهام التي يقومون بها خلال اليوم، وبطبيعة الحال يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في ذلك مثل مهام جوجل للتذكيرات وGoogle Keep لتدوين الملاحظات.

ومع ذلك، قد يكون من المزعج أن تكون جميع معلوماتك متناثرة عبر تطبيقات مختلفة، وهو ما تعمل جوجل على معالجته، وفقًا لموقع Android Headlines.

ويبدو أن جوجل تعمل على جعل مهام قادرة على إنشاء تذكيرات للمستخدمين في Google Keep لتتمكن من الوصول إليها، كما يمكن أن تكون مهام جوجل وتذكيرات Google Keep متاحة في مكان واحد.

حاليًا، تقوم المهام بحفظ ومزامنة التذكيرات الخاصة بك من خدمات الشركة الأخرى وتتيح لك تعيين التذكيرات، بالمقابل يعد Google Keep تطبيقًا لتدوين الملاحظات، ولكنه يسمح لك أيضًا بتعيين التذكيرات، ومع ذلك لا تتم مزامنة التذكيرات التي تم إنشاؤها في Google Keep مع المهام.



ويبدو أن جوجل تعمل على دمج تذكيرات Keep مع المهام، ما يعني أن التذكيرات التي تم إنشاؤها في Keep ستتم مزامنتها مع المهام، وستتمكن من الوصول إلى جميع التذكيرات الخاصة بك في مكان واحد، كذلك ستتمكن أيضًا من فتح الملاحظة بتذكير مباشرةً من المهام.

لكن ليس من الواضح متى سيتم إصدارها رسميًا، قد تضطر إلى الانتظار لبضعة أشهر حيث يبدو أن الميزة في مرحلة التطوير المبكرة.