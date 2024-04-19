شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سرعات الشحن البطيئة أبرز نقاط ضعف الشواحن اللاسلكية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الشحن اللاسلكي كان ميزة هامشية لأكثر من عقد من الزمن، على الرغم من دخول شركة Apple في الشحن اللاسلكلى مع iPhone X وتبنيها لاحقًا لـ MagSafe ، إلا أن الأمر اقتصر على الهواتف الرائدة، باستثناء بعض الاستثناءات، ويرجع ذلك في الغالب إلى سرعات الشحن البطيئة بشكل ملاحظ فى الشاحن اللاسلكلى.

ولكن مع نظام Android 15 ، يبدو الآن أن Google تقدم لصانعي الهواتف أسبابًا إضافية لاعتماد الشحن اللاسلكي حتى بدون أجهزة مخصصة.

بدلاً من الاعتماد على ملف شحن مخصص، يمكن لنظام Android 15 تمكين الشحن اللاسلكي على الهواتف المزودة بتقنية الاتصالات الميدانية القريبة (أو NFC).

وقامت Android Authority بالتنقيب عن مثيلات من الكود المصدري للإصدار التجريبي الأول للمستخدم لنظام Android 15، والذي وصل الأسبوع الماضي، والذي يقترح التنفيذ.

والجدير بالذكر أن معيار الشحن اللاسلكي عبر NFC (المختصر بـ WLC) ليس تقنية جديدة طورتها Google، ولكن تم الإعلان عنه في مايو 2020 من قبل منتدى NFC، وهي الهيئة الصناعية التي تحدد معايير البروتوكول وتحافظ عليها، وقد خضعت منذ ذلك الحين لترقية الجيل إلى المعيار.

وتُستخدم تقنية الشحن اللاسلكي بالفعل لنقل الطاقة إلى الأجهزة منخفضة الطاقة مثل الأقلام، وقد تم تخصيصها لشحن الأجهزة القابلة للارتداء مثل سوار اللياقة البدنية Whoop بدون شاشة ، وتسمح التقنية أيضًا بالشحن دون فرض اتجاهات محددة عبر لوحة الشحن.

قيود تجعلها أقل جاذبية

وفقًا لمعيار WLC 2.0، تقتصر سرعات الشحن على 3 واط كحد أقصى، مقارنةً بمعدل الشحن الأقصى البالغ 15 واط للأجهزة المتوافقة مع Qi 2.0 ، بما في ذلك معظم الهواتف.

ولهذة الأسباب، قد لا تقوم Google بتطبيق التقنية لشحن الهواتف، ويمكن أن يكون مثاليًا للأدوات الصغيرة مثل حافظات سماعات الأذن أو العلامات الذكية، والتخمين الأكثر ترجيحًا هو أن تستخدم جوجل هذه التقنية لشحن قلم إما مثبت بالداخل أو مدعوم بالجيل التالي القابل للطي - " Pixel 9 Pro Fold " المزعوم.

ومن الممكن أيضًا أن تقوم Google ببساطة بإضافة رمز للإصدارات المستقبلية من Android وقد لا تنفذ الميزة لنظام Android 15 أو حتى Android 16، وسنعرف بشكل أفضل في الأشهر المقبلة ونواصل الأمل في أن يحصل الشحن اللاسلكي على اعتماده المناسب.