شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على إضافة Microsoft Loop الجديدة لتبسيط الوصول للمعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر أحدث إضافة لـ Microsoft Loop، والتي تم الإعلان عنها في مدونة مايكروسوفت 365 إنسايدر، عوامل التصفية للجداول واللوحات، تتيح هذه الوظيفة للمستخدمين تبسيط الوصول إلى المعلومات داخل Loop حيث تتمثل فائدة المرشحات عند العمل مع مجموعات بيانات واسعة النطاق وبالتالي يمكن للمستخدمين التركيز على تفاصيل محددة.

وقالت مايكروسوفت أن المرشحات تمتد إلى ما هو أبعد من الجداول، تنطبق هذه الوظيفة على اللوحات وقوائم المهام وعمليات التكامل المتنوعة، بما في ذلك JIRA وGitHub وTrello.

وفقا للتقرير، سيسمح هذا للمستخدمين بالحفاظ على سير عمل ثابت عند التعامل مع البيانات عبر أقسام مختلفة من الحلقة.

وباستخدام عوامل التصفية، يمكن لـ Microsoft Loop الآن تقديم إمكانات أفضل لإدارة البيانات وتحسين تجربة المستخدم وتبسيط عمليات العمل التعاوني.