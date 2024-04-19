واتساب يتيح ميزة جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركة Meta أنها ستجلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق المراسلة WhatsApp، حيث سيتمكن مستخدمو WhatsApp قريبًا من إنشاء صور في الوقت الفعلي مباشرةً داخل التطبيق، وذلك بفضل تكامل ميزة Imagine الخاصة بـ Meta AI.

وقالت الشركة "إننا نجعل عملية إنشاء الصور أسرع، حتى تتمكن من إنشاء صور من النص في الوقت الفعلي باستخدام ميزة Imagine الخاصة بـ Meta AI، لقد بدأنا في طرح هذا اليوم كنسخة تجريبية على WhatsApp وتجربة الويب Meta AI في الولايات المتحدة، حيث ستشاهد صورة تظهر عندما تبدأ في الكتابة، وستتغير مع كل بضعة أحرف تكتبها، حتى تتمكن من مشاهدة Meta AI وهو يبث الحياة في رؤيتك.

وتتيح ميزة Imagine، التي يتم طرحها حاليًا كنسخة تجريبية في الولايات المتحدة، للمستخدمين إنشاء صور من الأوصاف النصية. عندما يبدأ المستخدمون في الكتابة، سيبدأ الذكاء الاصطناعي في صياغة صورة تتغير أو تتحسن مع كل كلمة يتم إدخالها. يوفر تمثيلًا مرئيًا جيدًا لأفكار المستخدم وأفكاره.

وستكون الصور المنتجة أكثر وضوحًا ودقة أعلى، مع إمكانات محسنة لتضمين النص داخل العناصر المرئية، سواء كان ذلك للاستخدام الشخصي، مثل إنشاء زينة أعياد الميلاد أو لافتات الزفاف، أو لأغراض مهنية مثل تصميم الأعمال الفنية للألبوم، تعد Meta AI بتقديم صور عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنوعة لمستخدميها.