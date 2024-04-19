شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل تعليقًا على فصل 28 موظفا بسبب فلسطين: المكاتب ليست مخصصة للسياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، في مذكرة حديثة للموظفين، إن المكتب ليس المكان المناسب للسياسة، وأضاف أن هذا عمل تجاري ويجب على الموظفين ألا يجعلوا زملاءهم في العمل يشعرون بعدم الأمان أو يستخدمون Google "كمنصة شخصية"، بحسب موقع indiatoday الهندى.

وتأتي المذكرة بعد أن تصدرت شركة جوجل عناوين الصحف لتسريح 28 موظفًا كانوا يحتجون على عقد الحوسبة السحابية مع إسرائيل والذي يسمى مشروع نيمبوس، وبعد نشر أخبار تسريح العمال، حذر رئيس الأمن العالمي في Google، كريس راكو، الموظفين من مثل هذا السلوك وقال إنهم لن يتسامحوا معه.

وفي تدوينة بتاريخ 18 أبريل، قالت جوجل إن رئيسها التنفيذي، ساندر بيتشاي، أعلن عن بعض "التغييرات الهيكلية لتحسين السرعة والتنفيذ عبر الشركة"، وشارك منشور المدونة مذكرة الرئيس التنفيذي للموظفين، والتي تحدثت عن التغييرات وكيف ستمضي الأمور قدمًا. ومع ذلك، في نهاية المذكرة، في قسم بعنوان "المهمة أولاً"، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة Google عن أن مكان العمل ليس المكان المناسب "لمناقشة السياسة" أو "القتال حول القضايا التخريبية".

وأضاف بعد ذلك أن الشركة تمر بمرحلة مهمة ولا يوجد مجال للتشتت.

وجاء في المذكرة: "نحن بحاجة أيضًا إلى أن نكون أكثر تركيزًا على كيفية عملنا، والتعاون، والمناقشة، وحتى الاختلاف، لدينا ثقافة المناقشة النابضة بالحياة والمفتوحة التي تمكننا من إنشاء منتجات مذهلة وتحويل الأفكار العظيمة إلى أفعال، وهذا أمر مهم لكن في نهاية المطاف، نحن مكان عمل وسياساتنا وتوقعاتنا واضحة: هذا عمل تجاري، وليس مكانًا للتصرف بطريقة تعطل زملاء العمل أو تجعلهم يشعرون بعدم الأمان، لمحاولة استخدام الشركة كمنصة شخصية ، أو القتال حول القضايا التخريبية أو مناقشة السياسة، فهذه لحظة مهمة للغاية بالنسبة لنا كشركة بحيث لا يمكن تشتيت انتباهنا.