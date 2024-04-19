شكرا لقرائتكم خبر عن وسط حضور كبير.. "سدايا" تستعرض مشروع "التقنيات اللغوية" في كوريا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وسط حضور دولي كبير من خبراء الذكاء الاصطناعي، شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، في المؤتمر الدولي للصوتيات والكلام ومعالجة الإشارات (IEEE ICASSP 2024)، الذي اختتمت أعماله اليوم في كوريا.
وبحضور كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، استعرضت خبيرة أبحاث الذكاء الاصطناعي الدكتورة سدين الحربي ورقة علمية حول أهمية وجود بيانات عربية متخصصة في التقنيات اللغوية، مثل : بيانات صدى وهي قواعد بيانات عربية متاحة للمطورين لتمكينهم من تطوير التقنيات اللغوية وتحقيق أكبر مجموعة بيانات مفتوحة المصدر باللهجات السعودية المحلية.
كما يمكن استخدامه في أتمتة تدوين الاجتماعات وتطوير بوتات للمحادثة وبناء أنظمة صوتية تفاعلية.
ويعد المؤتمر الدولي للصوتيات والكلام ومعالجة الإشارات من أهم المؤتمرات العالمية في التقنيات الصوتية، إذ يتجمع فيه جميع المتخصصين والمهتمين في هذه التقنيات لاستعراض أحدث وأهم التطورات في المجال.
كما تحرص على تعزيز المشاركة في مثل هذه الفعاليات الكبرى من أجل إبراز أهمية هذه التقنيات المتقدمة وما حققته المملكة.
وبحضور كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، استعرضت خبيرة أبحاث الذكاء الاصطناعي الدكتورة سدين الحربي ورقة علمية حول أهمية وجود بيانات عربية متخصصة في التقنيات اللغوية، مثل : بيانات صدى وهي قواعد بيانات عربية متاحة للمطورين لتمكينهم من تطوير التقنيات اللغوية وتحقيق أكبر مجموعة بيانات مفتوحة المصدر باللهجات السعودية المحلية.
مشروع (نظام صوتك)وهذه البيانات تعد من نتائج مشروع (نظام صوتك) وهو نظام ذكاء اصطناعي يتيح تحويل الكلام إلى نصوص عبر خاصية التعرّف على الصوت باللغة العربية الفصحى وباللهجات المحلية.
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ويعد المؤتمر الدولي للصوتيات والكلام ومعالجة الإشارات من أهم المؤتمرات العالمية في التقنيات الصوتية، إذ يتجمع فيه جميع المتخصصين والمهتمين في هذه التقنيات لاستعراض أحدث وأهم التطورات في المجال.
مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في السعوديةومشاركة (سدايا) تأتي في المؤتمر ضمن جهودها للنهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.
كما تحرص على تعزيز المشاركة في مثل هذه الفعاليات الكبرى من أجل إبراز أهمية هذه التقنيات المتقدمة وما حققته المملكة.