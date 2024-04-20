تكنولوجيا: vivo تحدد يوم 2 من مايو للإعلان الرسمي عن هاتف vivo V30e

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت vivo يوم 2 من شهر مايو المقبل لكشف النقاب عن هاتف vivo V30e من الفئة المتوسطة، الذي يأتي بقدرة بطارية 5500 mAh.

كشف إعلان تشويقي جديد عن تصميم هاتف vivo V30e القادم من vivo، كما أكدت الشركة على أن الهاتف هو أنحف الإصدارات المميزة بقدرة بطارية 5500 mAh، حيث يتميز بسماكة 7.69مم.

من جانب أخر أكدت vivo على أن بطارية الهاتف ستدعم عمر إفتراضي يصل إلى 4 سنوات، أي أن كفاءة البطارة لن تقل عن نسبة 80% بعد دورات شحن تصل إلى 1600 مرة.

أيضاً تأتي الكاميرة الرئيسية في الهاتف بمستشعر IMX882 من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التركيز التلقائي على العين، مع إضاءة Aura، وفلاش LED، وتصميم “Gem Cut”.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف vivo V30e بألوان الأحمر “Velvet” والأزرق، كما يضم الهاتف شاشة بتصميم منحني.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هذا الإصدار يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120 Hz.

أيضاً من المقرر أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يأتي بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما تأتي الكاميرة الخلفية الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويدعم vivo V30e تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، كما يدعم الهاتف معايير IP64 في مقاومة الماء والغبار، على أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14 وواجهة Funtouch OS 14.

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